SHAFAQNA- Il est important de maintenir la dignité en cultivant le contentement, la discrétion et la maîtrise de soi, car la cupidité, le fait d’évoquer inutilement ses difficultés et le manque de retenue dans ses paroles peuvent tous porter atteinte à la dignité humaine.

Dans le Nahj al-Balagha, la sagesse 2 a été rapportée par l’Imam Ali (AS):

أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ، وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ

« Celui qui se laisse gagner par la convoitise s’avilit lui-même, celui qui dévoile sa détresse accepte l’humiliation, et celui qui laisse sa langue commander sa personne se déconsidère lui-même » (Nahj al-Balagha, sagesse n° 2)

Dans ce hadith lumineux, l’Imam (AS) nous rappelle, de manière concise et précise, les conséquences néfastes de trois vices moraux. Il débute par ce passage:

أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ

« Celui qui se laisse gagner par la convoitise s’avilit lui-même »

Les individus avides sont prêts à accepter toutes les humiliations, à tendre la main à tout le monde et à sacrifier leur propre dignité pour satisfaire leurs désirs cupides. D’après les paroles du Messager de Dieu (P):

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ لَهُ طَمَعٌ يَقُودُهُ إِلَى طَبَعٍ

« Quel piètre serviteur que celui dont la convoitise le conduit à l’avilissement! » (Bihar al-Anwar, vol. 47, p. 135)

Le Messager de Dieu (P), a également souligné le danger de ce défaut moral, surtout chez les savants. Il a dit:

إِنَّ الصَّفَا الزَّلَالَ الَّذِي لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ أَقْدَامُ الْعُلَمَاءِ: الطَّمَعُ

« La convoitise est une pierre lisse et glissante sur laquelle les pas des savants ne sauraient trouver d’appui » (Kanz al-Ommal, p. 7579)

C’est surprenant de constater à quel point, lorsque la convoitise devient excessive, elle peut mener l’être humain à accomplir des actes parfaitement insensés. Selon la légende, un Arabe connu sous le nom d’Achab, avait l’habitude de saisir le bas de son vêtement et de le déployer vers le ciel lorsqu’il marchait.

« J’ai entendu dire que certains oiseaux pondent des œufs en plein vol. Peut-être l’un de ces œufs tombera-t-il dans mon vêtement! »

On raconte aussi qu’un jour, alors qu’un groupe d’enfants l’agressaient dans les rues et les marchés, il leur a dit, pour s’en débarrasser:

« J’ai entendu dire que, dans telle maison, on distribue des friandises! »

Les enfants se précipitèrent vers cette maison. Néanmoins, à leur grande surprise, ils remarquèrent Ach‘ab courir derrière eux pour s’y rendre. Ils lui demandèrent:

« Pourquoi cours-tu donc, toi aussi? »

Il répondit:

« Peut-être que ce que j’ai dit est vrai! »

Que ces histoires soient vraies ou fausses, elles montrent les comportements honteux que la convoitise peut susciter chez l’être humain. En opposition à la convoitise, il y a le contentement de ce que l’on possède, qui est une source de dignité pour l’être humain. Selon le Commandeur des croyants, l’Imam Ali (AS):

قَدْ عَزَّ مَنْ قَنِعَ

« Celui qui sait se contenter de ce qu’il possède acquiert la dignité » (Ghurar al-Hikam, vol. 1, p .492)

Dans le deuxième passage de ce principe sacré, le Commandeur des croyants, l’Imam Ali (AS), exprime:

وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ

« Celui qui dévoile ses difficultés accepte l’humiliation »

Lorsqu’une personne fait part de ses souffrances à un médecin dans l’espoir d’obtenir un traitement, qu’elle expose devant un juge l’injustice qu’elle a subie afin d’obtenir réparation, ou qu’elle confie ses difficultés à un ami dans le but de solliciter une aide financière, elle ne commet aucun acte répréhensible. Dans chacun de ces cas, sa démarche vise simplement à trouver une solution à ses problèmes.

En revanche, exposer ses difficultés à des personnes qui ne sont nullement en mesure d’y remédier ne fait que l’exposer à l’humiliation et porter atteinte à sa dignité. Dans de telles circonstances, il convient donc de faire preuve de retenue et de ne pas céder à la tentation de se plaindre inutilement. Dans le troisième passage de cette sagesse, l’Imam (AS) déclare:

وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ

« Celui qui laisse sa langue commander sa personne voit sa propre valeur diminuer »

Laisser sa langue prendre le dessus revient à la soustraire au contrôle de la raison et de la réflexion, au point de prononcer tout ce qui vient à l’esprit, sans discernement ni retenue. Il est évident que les paroles qui ne sont guidées ni par la réflexion, ni par la raison, ni par la piété peuvent, dans bien des circonstances, entraîner des conséquences graves et irréparables. Elles peuvent notamment blesser des personnes respectables, provoquer des tensions et des divisions au sein de la société, ou encore susciter du ressentiment et de l’hostilité à l’égard de celui qui les prononce, voire envers d’autres personnes. Dans le droit fil de cette recommandation, l’Imam Ali (AS) affirme dans une autre parole :

مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطَؤُهُ

« Celui qui parle beaucoup commet beaucoup d’erreurs » (Nahj al-Balqgha, sagesse n° 349)

Lorsque les écarts de langage se multiplient, il est naturel que la personne perde peu à peu la considération des autres et que ses paroles perdent de leur crédibilité et de leur valeur à leurs yeux. Ainsi, l’homme raisonnable doit placer sa langue sous le contrôle de sa raison, plutôt que de soumettre sa raison aux impulsions de sa langue. La première attitude mène au bonheur et à l’élévation morale, tandis que la seconde conduit à l’avilissement et à la déchéance.

Source: Hawzah

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