SHAFAQNA- Dans un hadith, l’Imam Jafar Sadiq (AS) met en lumière les difficultés liées à la préservation de la foi durant la période de l’Occultation de l’Imam du Temps.

Hawzah rapporte le hadith suivant. L’Imam Jafar Sadiq (AS) a dit:

إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَیْبَةً، الْمُتَمَسِّکُ فِیهَا بِدِینِهِ کَالْخَارِطِ لِلْقَتَادِ

« L’Imam Mahdi (AS) connaîtra une période d’Occultation. À cette époque, préserver la foi sera si difficile que cela reviendra à retirer, à mains nues, les épines de branches particulièrement épineuses » (Al-Kafi, vol. I, p. 335)

Source: Hawzah

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