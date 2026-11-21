SHAFAQNA- La Cour internationale de Justice (CIJ) a reconnu que le Myanmar avait commis un génocide à l’encontre de la minorité musulmane rohingya lors des opérations militaires menées en 2016 et 2017.

Cette décision historique, rendue au terme de sept années de procédure judiciaire, constitue une étape majeure dans l’examen international des accusations de génocide visant un État. Selon The Guardian, le président de la Cour, Yuji Iwasawa, a annoncé que neuf des quinze juges avaient conclu que «a République de l’Union du Myanmar avait commis un génocide contre les Rohingyas. Il s’agirait d’une première dans l’histoire de la CIJ, qui n’avait jusqu’alors jamais reconnu directement la responsabilité d’un État dans la commission d’un génocide.

700000 Rohingyas contraints de fuir leur pays

En 2016 et 2017, les opérations militaires menées par l’armée du Myanmar ont contraint plus de 700000 musulmans rohingyas à quitter leur région pour se réfugier au Bangladesh. De nombreux témoignages ont fait état de massacres de civils, notamment des hommes, des femmes et des enfants, de viols collectifs ainsi que de villages incendiés. Lors de la lecture du jugement, qui a duré plus de deux heures à La Haye, Yuji Iwasawa a demandé au Myanmar de prendre des mesures de réparation. Celles-ci comprennent notamment la garantie d’un retour sûr des Rohingyas dans leurs foyers, la restitution ou le remplacement de leurs biens, ainsi que la mise en place de services de réadaptation physique et psychologique.

La procédure avait été engagée par la Gambie, pays à majorité musulmane, au nom des victimes rohingyas. La plainte s’appuyait notamment sur les témoignages de survivants et sur des éléments indiquant que l’armée avait ouvert le feu sur des civils en fuite et entravé leur retour.

Témoignages accablants sur les massacres et les violences sexuelles

Parmi les témoignages examinés figure celui de Mumtaz Begum, une réfugiée rohingya qui avait fui le village de Tula Toli en 2017. Elle avait raconté que des soldats avaient incendié les habitations, commis des viols collectifs et tué son mari et son fils sous ses yeux. D’autres survivants ont rapporté des tirs systématiques contre des civils, la découverte de fosses communes et la noyade d’enfants dans une rivière. Des images satellitaires ont par la suite confirmé la destruction du village par le feu.

Les juges se sont également penchés sur les violences sexuelles qui auraient été utilisées dans le but d’empêcher la reproduction de la population rohingya. La Convention sur le génocide reconnaît en effet comme acte génocidaire l’imposition de mesures destinées à entraver les naissances au sein d’un groupe. Des chercheurs ont indiqué que les viols collectifs et les mutilations génitales commis par des soldats s’inscrivaient dans cette stratégie. La Cour a estimé que l’armée avait eu recours aux violences sexuelles pour porter atteinte à l’intégrité physique et psychologique des Rohingyas, ainsi qu’à leur capacité de procréation.

Chef de l’armée visé par une procédure devant la justice internationale

Min Aung Hlaing, qui dirigeait l’armée du Myanmar lors des opérations militaires de 2016 et 2017, fait également l’objet d’une procédure devant la Cour pénale internationale (CPI), dans le cadre d’accusations de crimes contre l’humanité. En 2021, Min Aung Hlaing avait renversé par un coup d’État le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi, plongeant le pays dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. Il a ensuite été nommé président à l’issue des élections organisées en avril, dont la légitimité a été largement contestée.

À la différence de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui se prononce sur la responsabilité juridique des États, la Cour pénale internationale (CPI) engage des poursuites contre des individus. Les arrêts de la CIJ ont un caractère juridiquement contraignant, même si cette juridiction ne dispose pas de moyens propres pour en assurer directement l’exécution.

Répercussions possibles sur la procédure concernant Gaza

Le régime israélien et les États-Unis ont suivi de près cette affaire, dans la mesure où le jugement pourrait servir de référence dans la procédure relative au génocide présumé dans la bande de Gaza, engagée par l’Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ. Des enquêtes indépendantes menées sous l’égide des Nations unies, ainsi que plusieurs chercheurs spécialisés, ont déjà fait état d’actes susceptibles de relever du génocide dans la bande de Gaza.

L’administration de Joe Biden avait officiellement qualifié de génocide les violences perpétrées contre les Rohingyas. Celle de Donald Trump a, pour sa part, adopté une attitude plus offensive à l’égard des institutions judiciaires internationales, allant jusqu’à imposer des sanctions contre la CPI. Dans les précédentes affaires liées aux guerres des Balkans, la CIJ n’avait pas directement déclaré un État coupable de génocide. Elle avait néanmoins établi la responsabilité juridique de la Serbie pour n’avoir pas empêché le génocide de Srebrenica, en 1995, ni puni les responsables de ces crimes.

Depuis l’Holocauste, les juridictions internationales n’ont reconnu le crime de génocide que dans un nombre limité d’affaires, notamment celles portant sur les crimes commis par les Khmers rouges au Cambodge et les massacres perpétrés au Rwanda en 1994.

Source: Iqna

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