SHAFAQNA– Geert Wilders, chef du Parti pour la liberté (PVV), formation politique néerlandaise d’extrême droite, a appelé à la fermeture de l’ensemble des mosquées aux Pays-Bas.

Parallèlement, il a soumis au Parlement une proposition visant à empêcher la construction d’une nouvelle mosquée dans la ville d’Enschede. Connu pour ses prises de position hostiles à l’Islam et aux musulmans, Wilders soutient que l’Islam n’a pas sa place aux Pays-Bas. Aux côtés de Maikel de Graaf, autre député de son parti, il demande au gouvernement de suspendre le projet de construction d’une nouvelle mosquée turque à Enschede, dont le lancement des travaux est prévu le 18 décembre.

Baptisé « Centre culturel turc », ce projet vise à remplacer deux anciennes mosquées de la ville. Il a obtenu les autorisations nécessaires au terme de 17 années de démarches administratives, de contestations et de procédures judiciaires. La future mosquée pourra accueillir 625 fidèles, une capacité qui pourra atteindre 1500 personnes à l’occasion des fêtes et des grandes célébrations religieuses. Le complexe comprendra également des espaces dédiés à l’éducation et aux activités culturelles, une bibliothèque ainsi que des salles polyvalentes.

Ces dernières années, le projet a suscité l’opposition de plusieurs groupes d’extrême droite. Des actes hostiles ont également été signalés, notamment la profanation du chantier à l’aide de sang de porc. Pour justifier son opposition, Wilders met notamment en cause l’influence de la Diyanet, l’organisme chargé des affaires religieuses en Turquie, ainsi que ses liens avec le gouvernement turc et le président Recep Tayyip Erdogan. Cependant, ses déclarations vont au-delà de cette critique et s’inscrivent dans une revendication plus large : la fermeture de toutes les mosquées du pays.

Ces prises de position relancent le débat sur la liberté religieuse et le pluralisme aux Pays-Bas. L’article 6 de la Constitution néerlandaise garantit en effet la liberté de religion ainsi que le droit de pratiquer librement son culte. Les musulmans, parmi lesquels figurent de nombreux citoyens néerlandais, constituent une composante à part entière de la société des Pays-Bas.

Source: Iqna

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