SHAFAQNA- L’étude des signes annonciateurs de l’Avènement, notamment le Soufyani, le Dajjal, le Seyyed khorassanien et al-Nafs al-Zakiyya, soulève une question herméneutique fondamentale, ces figures doivent-elles être considérées exclusivement comme des individus précis ou peuvent-elles également être interprétées comme les représentations de courants politiques, idéologiques et historiques?

Dans les recherches consacrées à la mahdawiyya et à l’eschatologie islamique, l’identification des signes de l’Avènement à des événements et à des personnalités contemporains occupe une place importante. Cette question soulève notamment un problème méthodologique, dans quelle mesure les figures mentionnées dans les traditions relatives à la fin des temps doivent-elles être comprises comme des personnes historiquement déterminées, et dans quelle mesure peuvent-elles être interprétées comme les expressions symboliques ou historiques de courants présents à différentes époques?

Cette interrogation concerne particulièrement des figures telles que le Dajjâl et le Soufyani, mais également le Seyyed khorassanien, le Seyyed hosseini et al-Nafs al-Zakiyya. Elle invite à s’interroger sur la possibilité d’une approche qui, sans exclure la dimension individuelle de ces personnages, prenne également en considération leur portée politique, idéologique et historique. Une telle démarche pourrait contribuer à approfondir la compréhension des récits eschatologiques et à éclairer certains aspects des transformations du monde contemporain. Elle nécessite toutefois une distinction méthodologique entre le contenu des traditions, leur interprétation théologique et les tentatives visant à identifier leurs éventuels équivalents dans l’actualité.

Dajjal, figure individuelle ou la manifestation d’un phénomène historique

Les traditions islamiques relatives à la fin des temps évoquent l’apparition de plusieurs figures qualifiées de Dajjal avant l’Avènement de l’Imam Mahdi (AJ). Certaines narrations font notamment état de l’apparition de nombreux imposteurs avant celle du Grand Dajjal. Cette pluralité constitue un élément intéressant pour l’étude de la notion de dajjalisme et invite à examiner si celle-ci renvoie exclusivement à un personnage déterminé ou si elle possède également une dimension plus générale.

Dans cette seconde perspective, le dajjalisme pourrait être considéré comme un phénomène caractérisé par la falsification de la vérité, la manipulation des consciences, la désinformation et l’exercice d’une domination fondée sur la tromperie. Il constituerait ainsi une dynamique susceptible de se manifester, au fil de l’histoire, à travers différentes personnalités, structures de pouvoir et orientations idéologiques. Cette approche permettrait d’examiner certaines personnalités politiques contemporaines, notamment Benyamin Netanyahou, à la lumière des caractéristiques traditionnellement attribuées au courant dajjâlien. Les pratiques politiques, les mécanismes de domination et les différentes formes de manipulation de l’opinion publique pourraient ainsi faire l’objet d’une analyse comparative avec les représentations traditionnelles du Dajjal.

Il convient néanmoins de distinguer cette approche analytique d’une identification eschatologique définitive. Les similitudes éventuelles entre une personnalité contemporaine et certaines caractéristiques du dajjalisme ne suffisent pas à démontrer qu’elle correspond au Grand Dajjal annoncé dans les traditions. L’identité de cette figure demeure donc une question distincte de l’analyse des manifestations historiques du dajjalisme. Cette distinction permet de préserver la portée doctrinale des récits eschatologiques, tout en reconnaissant que les phénomènes auxquels ils font référence peuvent, selon certaines interprétations, connaître différentes manifestations au cours de l’histoire, avant l’Avènement.

Dans le prolongement de cette interprétation, certains estiment également que l’actuel Guide suprême de la République islamique d’Iran pourrait correspondre à la figure du Seyyed khorassanien mentionnée dans les traditions. Cette lecture repose sur l’espoir que celui-ci soit appelé à jouer le rôle attribué à cette figure dans certains récits, à savoir mobiliser depuis l’Iran une force destinée à soutenir l’Imam Mahdi (AS) et à contribuer ainsi à la victoire du camp de la vérité.

Al-Nafs al-Zakiyya, figure eschatologique et une dynamique de sacrifice

La figure d’al-Nafs al-Zakiyya, généralement traduite par « l’Âme pure », occupe une place particulière parmi les signes traditionnellement associés à l’Avènement. Les récits qui la mentionnent lui attribuent un rôle spécifique dans la succession des événements précédant la manifestation de l’Imam Mahdi (AS).

Au-delà de son éventuelle identification à un individu précis, il est également possible d’étudier la portée symbolique et historique de cette figure. Dans cette perspective, la notion d’âme pure peut être associée à des valeurs telles que la fidélité à la vérité, la sincérité de l’engagement religieux, le sacrifice et la défense d’une cause divine.

Soufyani, continuité historique du conflit entre le vrai et le faux

La figure du Soufyani mérite également d’être étudiée dans une perspective qui dépasse sa seule identification à un individu précis. À cet égard, une tradition attribuée à l’Imam Jafar Sadiq (AS) établit un parallèle entre différentes périodes de l’histoire islamique, à l’époque du Prophète (P), Abou Soufyan représentait le camp adverse, à l’époque de l’Imam Ali (AS), cette opposition s’incarnait notamment en Mouawiya, et à l’époque de l’Imam Hussein (AS), elle prenait la forme du pouvoir de Yazid.

Cette tradition peut être interprétée comme l’expression d’une continuité historique dans l’affrontement entre deux orientations fondamentales, le courant de la vérité, associé à la mission prophétique et à la lignée des Imams, et celui du faux, caractérisé par son opposition à cette orientation. Selon cette grille de lecture, les acteurs historiques se succèdent, mais les logiques politiques et idéologiques qui sous-tendent leur opposition peuvent perdurer. Le soufyanisme pourrait ainsi être étudié non seulement comme une figure annoncée dans les récits eschatologiques, mais également comme la manifestation d’une dynamique historique d’opposition au courant de la vérité.

Cette approche ouvre la voie à une lecture comparative des événements contemporains. Les orientations politiques de certaines personnalités internationales, notamment Donald Trump, peuvent ainsi être examinées à la lumière de leurs éventuelles similitudes avec les caractéristiques attribuées au courant soufyanien. Il serait toutefois méthodologiquement excessif d’en déduire une identification certaine de ces personnalités au Soufyani annoncé dans les traditions. Une telle conclusion nécessiterait un examen rigoureux des textes, de leurs chaînes de transmission, de leurs contextes historiques et de l’ensemble des caractéristiques attribuées à cette figure.

L’intérêt de cette approche réside donc moins dans l’identification immédiate d’un individu que dans l’analyse des continuités idéologiques et politiques susceptibles d’éclairer l’affrontement entre ces deux courants.

Seyyed khorassanien et le Seyyed hosseini

La question de l’interprétation des signes de l’Avènement concerne également le Seyyed khorassanien et le Seyyed hosseini. Ces deux figures sont mentionnées dans certaines traditions eschatologiques et font l’objet de diverses interprétations dans la littérature consacrée à la mahdawiyya. Une lecture exclusivement individualiste cherche à déterminer leur identité à partir de caractéristiques personnelles, généalogiques ou géographiques. Une autre approche consiste à examiner la fonction historique et religieuse qu’ils pourraient représenter, en prenant notamment en considération les mouvements et les dynamiques collectives auxquels ces figures sont susceptibles d’être associées.

Source: Hawzah

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