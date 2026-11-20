SHAFAQNA- La ville sainte de Karbala a accueilli un grand nombre de pèlerins venus passer la nuit du vendredi auprès des Sanctuaires de l’Imam Hussein (AS) et de son frère, Abou al-Fadl al-Abbas (AS).

À cette occasion, de nombreux visiteurs ont afflué vers ces deux lieux saints pour se recueillir et renouveler leur attachement et leur dévouement envers les Ahl al-Bayt (AS). De son côté, le Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas a mis en place un dispositif complet afin de répondre aux besoins des pèlerins et de leur assurer les meilleurs services tout au long de leur visite.

Source: Al-Kafeel

www.shafaqna.com