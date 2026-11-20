SHAFAQNA- Du 18 au 28 novembre 2026, la mosquée East London et le London Muslim Centre accueillent une exposition consacrée à l’islamophobie, dans le cadre du Mois de sensibilisation à l’islamophobie célébré au Royaume-Uni.

D’après les informations publiées sur le site de la mosquée East London, cette exposition s’inscrit dans le cadre de la campagne intitulée « Don’t Let It Slide » (Ne laissez pas passer). Celle-ci invite chacun à réagir face aux préjugés antimusulmans, à apporter son soutien aux personnes qui en sont victimes et à ne pas banaliser les manifestations de haine envers les musulmans. À travers cette initiative, la mosquée East London entend favoriser une meilleure compréhension des discriminations et des différentes formes d’islamophobie auxquelles les musulmans sont confrontés dans leur vie quotidienne. L’exposition permettra aux visiteurs de découvrir les conséquences de l’hostilité envers les musulmans sur les individus et les communautés, de remettre en question les stéréotypes négatifs et de s’informer sur les moyens concrets de réagir face à de tels comportements.

Ouverte à tous, sans distinction de religion ou de convictions, l’exposition se déroulera dans les locaux de la mosquée East London et du London Muslim Centre, à Londres. Les organisateurs souhaitent ainsi encourager les rencontres et les échanges entre les différentes composantes de la société, en faisant de cet événement un espace de sensibilisation et de dialogue. Le programme du Mois de sensibilisation à l’islamophobie prévoit également une discussion organisée dans le cadre de l’initiative ELM Connex, consacrée aux moyens de lutter contre l’islamophobie, ainsi qu’une journée portes ouvertes intitulée « Discover Your Mosque » (Découvrez votre mosquée). Cette dernière offrira au public l’occasion de découvrir les activités de la mosquée et de mieux connaître la communauté musulmane locale.

À travers cette programmation, la mosquée East London entend aller au-delà de la simple sensibilisation en encourageant le passage à l’action, en renforçant le dialogue entre les communautés et en rappelant la nécessité de ne pas rester indifférent face aux actes de haine et de discrimination visant les musulmans.

Source: Iqna

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