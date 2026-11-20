SHAFAQNA- Une rencontre consacrée à l’ouvrage Petit manuel de lutte contre l’islamophobie, de la sociologue Hanane Karimi, se tiendra le mercredi 18 novembre 2026, à la librairie Gutenberg, à Strasbourg.

Inscrite au programme de la Maison interuniversitaire des sciences sociales et des humanités d’Alsace (MISHA), cette rencontre sera l’occasion d’aborder les origines de l’islamophobie, ses manifestations dans les sociétés contemporaines et les mécanismes des discriminations visant les personnes musulmanes, ainsi que les moyens de les combattre. L’ouvrage de Hanane Karimi, intitulé Petit manuel de lutte contre l’islamophobie, servira de fil conducteur aux échanges. Il explore la définition de l’islamophobie, son évolution historique et les différentes formes qu’elle revêt dans les sociétés actuelles. L’un de ses principaux objectifs est de dépasser les controverses terminologiques afin de mieux cerner les réalités sociales auxquelles renvoie cette notion.

Dans la présentation de l’événement, la MISHA rappelle que l’Organisation des Nations unies a proclamé, le 15 mars 2022, la Journée internationale de lutte contre l’islamophobie. Elle attire également l’attention sur la progression préoccupante des actes de discrimination et de violence visant les personnes musulmanes en France et en Europe. La présentation souligne par ailleurs les difficultés liées au recensement de ces actes en France. En 2025, une commission parlementaire consacrée à la haine antimusulmane et à l’islamophobie avait notamment mis en évidence les insuffisances des dispositifs existants pour mesurer l’ampleur de ces phénomènes.

Identifier les différentes manifestations de l’islamophobie

Conçu comme un ouvrage pédagogique accessible à un large public, le livre analyse les manifestations de l’islamophobie dans différents secteurs de la société, notamment les médias, le monde de l’édition, les institutions, le milieu professionnel et la vie quotidienne. Cette démarche vise à aider les lecteurs à identifier les différentes formes de discrimination visant les musulmans, à comprendre les mécanismes qui les alimentent et à reconnaître les situations dans lesquelles elles se manifestent.

Hanane Karimi avance également des pistes concrètes pour lutter contre ces discriminations. À travers son analyse, elle entend favoriser une meilleure compréhension du phénomène et encourager la mise en place de stratégies collectives pour y faire face.

Réflexion collective sur les moyens d’agir

La rencontre prévue le 18 novembre permettra d’approfondir plusieurs questions soulevées par l’ouvrage, que recouvre exactement la notion d’islamophobie? Comment expliquer ses origines et ses transformations au fil du temps? Quels moyens peuvent être mobilisés pour identifier et combattre les discriminations visant les musulmans?

À travers cette initiative, la MISHA entend contribuer au débat scientifique et social sur l’islamophobie, tout en encourageant la réflexion collective sur les moyens de prévenir et de combattre les différentes formes de haine, de discrimination et d’exclusion au sein de la société.

Source: Iqna

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