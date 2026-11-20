SHAFAQNA- Un rapport de l’organisation Cage International critique la nouvelle définition britannique de l’hostilité envers les musulmans. Selon ses auteurs, cette définition tend à protéger davantage les institutions étatiques que les communautés musulmanes contre les différentes formes d’islamophobie institutionnelle.

Pour la première fois, le Royaume-Uni a présenté cette année une définition officielle de ce qu’il désigne comme l’hostilité envers les musulmans. Toutefois, d’après un nouveau rapport de Cage International, cette définition s’inscrit dans une approche essentiellement sécuritaire, qui privilégierait la protection des institutions de l’État plutôt que celle des musulmans confrontés aux discriminations. Dans une tribune publiée sur Middle East Eye, Carson Trowel, responsable des relations avec les médias au sein de Cage International, souligne que cette initiative intervient à l’occasion du 25ᵉ anniversaire du lancement de la guerre contre le terrorisme. Au cours des deux dernières décennies, le gouvernement britannique a progressivement développé l’un des dispositifs de lutte contre l’extrémisme les plus étendus au monde.

Selon l’auteur, ces deux évolutions sont étroitement liées. Il estime que la principale faiblesse de la nouvelle définition réside dans l’obligation de prouver une intention délibérée d’attiser la haine contre les musulmans ou de les priver de leurs droits et de leurs possibilités d’accès à la vie publique et économique. Or, les discriminations ne prennent que rarement des formes aussi explicites. L’organisation caritative Islamophobia Response Unit considère que cette exigence risque d’exclure de nombreux actes discriminatoires, notamment les préjugés, les obstacles institutionnels et certaines pratiques de recrutement qui écartent, de manière discrète, les candidats dont les noms sont associés à l’Islam.

Suspicion généralisée fondée sur la division des musulmans

Le rapport retrace l’évolution des préjugés antimusulmans à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Avant ces événements, les discours dominants en Occident semblaient globalement accepter l’Islam, tout en présentant certaines catégories de musulmans, notamment ceux qualifiés de fondamentalistes ou considérés comme insuffisamment intégrés, comme une source de préoccupation.

Dans son ouvrage Musulman bon, musulman mauvais, Mahmood Mamdani explique comment la distinction entre musulmans modérés et extrémistes a contribué à instaurer un climat de suspicion généralisée à l’égard des musulmans. Après les attentats du 11 septembre, cette logique a pris une nouvelle dimension, l’Islam lui-même a progressivement été présenté comme une menace, une idéologie susceptible d’être détournée et instrumentalisée à des fins violentes. Dès lors, les musulmans pratiquants, attachés à leurs traditions et à leurs rites religieux, ou engagés dans la vie politique, ont été de plus en plus considérés avec méfiance en raison même de leurs convictions.

Racisme institutionnalisé

Le rapport se penche également sur la stratégie gouvernementale intitulée « Protéger ce qui compte », qui a intégré dans les structures étatiques la définition de l’extrémisme adoptée en 2024. Cette stratégie désigne notamment l’islamisme comme l’une des principales menaces. Elle prévoit un renforcement de la surveillance des universités et des conférences, la publication d’un rapport annuel sur l’évolution de l’extrémisme, ainsi que l’octroi de nouveaux pouvoirs à la Commission des organisations caritatives. Ces prérogatives comprennent notamment la possibilité de fermer certaines organisations et de révoquer leurs administrateurs.

Banalisation de l’islamophobie favorise les actes de violence

Le rapport critique également le retard pris dans la nomination d’un représentant spécial chargé de lutter contre l’hostilité envers les musulmans. À la fin du mois d’octobre, des ministres avaient pourtant assuré à plusieurs personnalités musulmanes que le nom du futur représentant serait annoncé dans la semaine. Cependant, cette annonce n’a toujours pas été faite. Depuis 2009, le gouvernement britannique maintient sa politique de rupture du dialogue avec le Conseil musulman de Grande-Bretagne (Muslim Council of Britain). Cette organisation a été écartée des consultations ayant abouti à l’élaboration de la nouvelle définition de l’hostilité envers les musulmans et a finalement refusé de lui apporter son soutien.

Pour Cage International, la nomination d’un représentant chargé de mettre en œuvre une définition élaborée sans la participation des communautés musulmanes ne saurait constituer un véritable moyen de faire entendre leurs préoccupations. L’organisation appelle donc à l’abandon de ce poste et réclame l’ouverture d’un dialogue avec les associations qui œuvrent depuis de nombreuses années au service des communautés musulmanes.

Source: Iqna

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