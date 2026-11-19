SHAFAQNA- L’Arabie saoudite prévoit de distribuer gratuitement 2000 exemplaires du Saint Coran aux visiteurs du Salon international du livre du Koweït 2026.

D’après 25h, le ministère saoudien des Affaires islamiques, de la Prédication et de l’Orientation prendra part à cette manifestation, qui ouvrira ses portes le mercredi 18 novembre, avec un pavillon mettant en lumière les initiatives du royaume en faveur du Saint Coran. Cet espace permettra notamment de découvrir les différentes publications du Complexe du roi Fahd pour l’impression du Saint Coran, les étapes de production de cet ouvrage sacré, ainsi que des manuscrits historiques conservés dans les collections de la bibliothèque de La Mecque.

Les visiteurs pourront également se familiariser avec les applications et les services numériques proposés par le ministère. Une expérience immersive en réalité virtuelle leur donnera par ailleurs la possibilité de découvrir la Grande Mosquée de La Mecque et la mosquée du Prophète (P), située à Médine.

À l’occasion du salon, 2000 exemplaires du Coran, disponibles en plusieurs formats, seront offerts gratuitement aux visiteurs au nom du roi d’Arabie saoudite. Le ministère présentera également 350 titres issus de ses publications, consacrées notamment à la sensibilisation religieuse et à la promotion des valeurs de modération et d’équilibre. Le Salon international du livre du Koweït se déroulera du 18 au 28 novembre 2026, au Parc international des expositions du Koweït. Cette édition réunira plus de 248000 titres représentant 34 pays.

Source: Iqna

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