SHAFAQNA- Le député français Antoine Valentin a adressé, le 17 novembre 2026, une question écrite au ministre de la Justice au sujet du port de signes religieux, notamment du voile islamique, par certaines élèves de l’École nationale de la magistrature (ENM).

Dans sa question, intitulée « Entrisme religieux au sein de l’École nationale de la magistrature », l’élu revient sur des faits signalés en septembre 2025, concernant la présence d’élèves portant des tenues à caractère religieux au sein de cet établissement. Il rappelle que le règlement intérieur de l’ENM a été modifié par un arrêté en date du 5 septembre 2025. Cette modification prévoit que les personnes concernées doivent porter une tenue respectant les exigences de dignité et de neutralité applicables au sein de l’établissement.

Le député souhaite notamment obtenir des éclaircissements sur le statut des étudiantes concernées, en demandant si elles étaient des auditrices de justice ou des participantes aux classes préparatoires du dispositif « Prépas Talents ». Il interroge également le ministère de la Justice sur les éventuels manquements aux obligations de neutralité qui auraient été signalés au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, Antoine Valentin demande si des dispositions similaires sont envisagées dans les autres établissements de formation relevant du ministère de la Justice.

Il convient de préciser que cette initiative relève d’une question parlementaire adressée au gouvernement. Elle ne constitue ni une nouvelle mesure d’interdiction du voile islamique ni une décision de justice. La question reste à ce stade dans l’attente d’une réponse officielle du ministère.

Source: Iqna

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