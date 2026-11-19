SHAFAQNA– Le salon Halal Trade Expo Dubai 2026 se tient du 16 au 18 novembre au Dubai World Trade Centre, aux Émirats arabes unis. Cet événement professionnel rassemble différents acteurs de l’industrie halal et met en avant la diversité des secteurs qui composent cette économie en pleine expansion.

Selon le site officiel de l’événement, le Halal Trade Expo Dubai 2026 est consacré aux différentes filières de l’économie halal, ainsi qu’aux produits et services répondant aux besoins des consommateurs musulmans. L’exposition couvre plusieurs domaines d’activité, notamment l’industrie agroalimentaire, les boissons, les cosmétiques, les ingrédients certifiés halal, la finance islamique, la logistique et les chaînes d’approvisionnement. Elle constitue une plateforme d’échanges et de rencontres permettant aux entreprises et aux professionnels de présenter leurs produits, leurs services et leur expertise.

Le salon se tient parallèlement au Middle East Organic and Natural Products Expo, un rendez-vous consacré aux produits biologiques et naturels. Il accueille également le pavillon malaisien MIHAS Dubai, qui met en valeur les produits, les compétences et le savoir-faire de la Malaisie dans le domaine de l’industrie halal.

À travers cette manifestation, Dubaï offre une vitrine internationale aux entreprises et aux professionnels opérant dans les différents secteurs de l’économie halal. L’événement s’inscrit dans un contexte marqué par l’intensification des échanges commerciaux et la diversification des activités liées à cette industrie à l’échelle mondiale.

Source: Iqna

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