SHAFAQNA- Le Musée Al-Kafeel des trésors et des manuscrits, situé au sein du Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas, a accueilli une délégation universitaire venue du gouvernorat de Diyala, dans le cadre d’une visite consacrée à la découverte de ses collections historiques et patrimoniales.

L’ingénieur Adel Jaafar Al-Hamami, directeur du département du musée, a souligné que l’accueil de délégations universitaires et éducatives s’inscrivait dans le cadre des efforts visant à renforcer la vocation culturelle et pédagogique de cette institution. Il a expliqué que la mission du musée ne se limitait pas à la conservation et à l’exposition des pièces historiques, mais consistait également à développer la conscience historique et culturelle des nouvelles générations, tout en mettant en valeur le patrimoine islamique et les richesses artistiques et civilisationnelles qu’il représente.

Il a également précisé que ces visites avaient pour objectif de consolider les liens avec les établissements d’enseignement et de promouvoir la fréquentation des musées en tant qu’activité éducative à part entière. De telles initiatives contribuent à enrichir les connaissances des visiteurs et à les sensibiliser à l’importance de la préservation du patrimoine, considéré comme un précieux héritage civilisationnel à transmettre aux générations futures.

Source: Al-Kafeel

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