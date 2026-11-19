SHAFAQNA- Le Département de fabrication des grilles et des portes des Sanctuaires Sacrés, relevant du Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas, poursuit la réalisation de pièces artistiques et de travaux métallurgiques spécialisés destinés aux Sanctuaires de l’Imam Ali (AS) et de l’Imam Kadhim (AS).

Le responsable du département, Nazim Al-Gharabi, a indiqué que les équipes techniques avaient procédé à la fonte, au moulage et au laminage de 214 kilogrammes d’argent destinés au Sanctuaire de l’Imam Ali (AS). Cette opération a été réalisée sous la supervision du secrétaire général du Sanctuaire d’Al-Abbas, Mustafa Murtada Al-Diaa Al-Din, et du superviseur du département, Kadhim Obada, en coordination avec l’administration du Sanctuaire de l’Imam Ali (AS).

Il a précisé que l’atelier de tournage avait assuré les différentes étapes de fabrication, depuis la fusion de l’argent et son moulage en lingots jusqu’à son étirage et son laminage à l’aide d’équipements spécialisés. Ces opérations ont permis d’obtenir des profilés en argent de différentes dimensions et épaisseurs. Les travaux restants devraient être achevés dans les prochains jours, avant leur livraison au Sanctuaire de l’Imam Ali (AS).

Parallèlement, les équipes techniques du département ont commencé la conception et la fabrication de frises en cuivre destinées à la porte de l’Imam Mahdi (AS), située dans le Sanctuaire d’Al-Kadhimiya. À ce sujet, Maytham Razzaq Nimah, artisan au sein de l’unité de fraisage numérique, a expliqué que les éléments décoratifs étaient conçus autour de motifs coraniques, de compositions poétiques et d’ornementations artistiques.

La porte comportera ainsi 14 bandeaux ornés d’inscriptions coraniques sur son encadrement extérieur et 32 bandeaux poétiques sur son encadrement intérieur. À ces éléments s’ajouteront 20 bandeaux décoratifs, entrecoupés d’inscriptions coraniques, ainsi que deux autres bandeaux portant des versets du Coran. L’ensemble sera couronné par un bandeau principal portant le nom béni de l’Imam.

Ces réalisations s’inscrivent dans le cadre des efforts continus du département visant à accompagner les projets de développement et d’embellissement des Sanctuaires Sacrés, en leur fournissant des équipements métalliques et des ouvrages artistiques conçus selon des exigences techniques et esthétiques spécifiques.

Source: Al-Kafeel

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