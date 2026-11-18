SHAFAQNA– Le gouvernorat de Jérusalem met en garde contre les projets de groupes extrémistes visant à organiser une incursion de grande ampleur dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à l’occasion de la fête juive de Hanouka.

Selon Wafa, le gouvernorat de Jérusalem a publié, le 15 novembre, un avertissement concernant les projets de groupes extrémistes qui envisageraient de mener une incursion massive dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa durant les célébrations de Hanouka, prévues du 4 au 12 décembre. D’après le porte-parole du gouvernorat, ces groupes chercheraient à obtenir des conditions leur permettant de prolonger leurs incursions dans l’enceinte du sanctuaire. Leurs revendications porteraient notamment sur l’extension des horaires d’accès au site ainsi que sur l’autorisation d’y accomplir des rites talmudiques dans les cours de la mosquée.

Le gouvernorat considère que ces demandes s’inscrivent dans une stratégie visant à modifier progressivement le statu quo historique et juridique régissant le site. Il a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences potentielles de telles initiatives sur l’identité religieuse et le statut de la mosquée Al-Aqsa. Cette mise en garde intervient dans un contexte de tensions persistantes autour du troisième lieu saint de l’Islam, situé dans la vieille ville de Jérusalem. Le gouvernorat appelle à prendre ces projets au sérieux et met en garde contre toute initiative susceptible de remettre en cause les dispositions historiques régissant l’accès au sanctuaire et les pratiques religieuses qui s’y déroulent.

Source: Iqna

www.shafaqna.com