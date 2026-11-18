SHAFAQNA- À Brême, en Allemagne, une affiche controversée faisant partie d’une campagne contre l’islamisme a été retirée à la suite des protestations de la communauté musulmane locale.

D’après Oumma, les autorités de la ville de Brême ont décidé de retirer une affiche de campagne consacrée à la lutte contre l’islamisme dit « Légaliste », après les vives critiques formulées par l’association musulmane Schura. Cette décision fait suite à une polémique concernant le message véhiculé par cette campagne, accusée de jeter le soupçon sur les musulmans engagés dans la vie associative et citoyenne.

L’affiche controversée représentait un loup déguisé en mouton. Selon Schura, cette image risquait d’assimiler les musulmans actifs dans la société à une menace dissimulée, contribuant ainsi à alimenter la méfiance et les préjugés à leur égard. Le 14 novembre, la sénatrice Eva Högl a reconnu que la conception de cette campagne constituait une erreur et a présenté ses regrets. Cette déclaration a été suivie de la décision des autorités de retirer les affiches.

Avant cette décision, l’association Schura avait appelé les responsables locaux à mettre un terme à la campagne, à présenter des excuses publiques et à engager un dialogue avec les représentants des communautés musulmanes. Cette controverse relance le débat sur les moyens de lutter contre l’extrémisme sans tomber dans les amalgames ni contribuer à la stigmatisation des citoyens musulmans.

Source: Iqna

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