SHAFAQNA- L’islamophobie ne se limite plus à de simples manifestations de discrimination sociale. Elle s’est progressivement transformée en un système mondial qui contribue à légitimer les violences et les massacres visant les populations musulmanes. L’occupation de la Palestine a notamment joué un rôle déterminant dans l’émergence et l’expansion de ce phénomène.

Dans une tribune publiée sur Middle East Eye, Amina Sharif, chercheuse spécialisée dans les questions de racisme et d’extrémisme, examine les liens entre l’islamophobie, l’occupation de la Palestine et la normalisation des violences exercées contre les communautés musulmanes. Le génocide en cours en Palestine représente l’une des expressions les plus terrifiantes de cette logique mondiale, qui repose notamment sur l’assimilation des musulmans à la figure du terroriste.

Les hôpitaux, les établissements scolaires et les immeubles résidentiels ont été la cible de bombardements. Les réseaux d’approvisionnement en eau et les installations sanitaires ont été détruits, tandis que les organisations humanitaires alertent sur l’ampleur de la malnutrition et le risque de famine généralisée. Ces descriptions pourraient parfaitement correspondre à la situation actuelle dans la bande de Gaza. Pourtant, elles renvoient également aux réalités vécues en Iran et au Liban, deux pays qui, au cours des trois dernières années, ont été régulièrement visés par des opérations militaires israéliennes.

La destruction des vies civiles dans ces territoires ne constitue pas un phénomène isolé. Dans différents contextes politiques et géographiques, les populations musulmanes, ou celles perçues comme telles, sont depuis longtemps confrontées à la violence, à l’indifférence internationale et aux politiques de contrôle.

Le discours sécuritaire sur le terrorisme constitue le dénominateur commun de ces différentes situations. Il consiste à désigner certaines populations comme des menaces pour la sécurité afin de justifier leur soumission à des politiques répressives et à des violences meurtrières. La mort peut être infligée directement ou résulter progressivement de conditions de vie qui condamnent les individus à une disparition prématurée.

Système mondial de racisme antimusulman

À l’occasion du mois de novembre, consacré à la sensibilisation à l’islamophobie, ce phénomène est souvent abordé sous l’angle des préjugés individuels, des discriminations ou de l’exclusion sociale. Pourtant, selon l’auteure, il s’agit d’un système mondial de racisme qui contribue à rendre politiquement acceptable la mort à grande échelle de populations musulmanes.

L’islamophobie dépasse ainsi largement la simple peur ou la haine de l’islam et des musulmans. Elle s’inscrit dans un système qui présente les communautés musulmanes comme des menaces pour la sécurité et justifie leur exposition à différentes formes de violence. Au cœur de ce mécanisme figure le discours sur le terrorisme. Celui-ci mobilise un ensemble d’images, de politiques publiques, de législations, d’accords, d’initiatives et de représentations médiatiques qui contribuent à construire l’image du musulman comme un individu potentiellement terroriste.

La figure du terroriste est également construite à travers des mécanismes de racialisation, elle renvoie à l’image d’un individu supposément prédisposé, par sa nature, voire par sa biologie, à recourir à la violence. La religion et la race se trouvent ainsi étroitement associées dans la fabrication de la figure du terroriste musulman, auquel est attribuée une prétendue propension naturelle à commettre des actes barbares. Cette représentation repose sur une distinction entre les bons musulmans et les mauvais musulmans. Les premiers sont présentés comme modernes, laïques et libéraux, tandis que les seconds sont ceux qui pratiquent leur religion, se réfèrent aux textes sacrés et orientent leur mode de vie ainsi que leur engagement politique en fonction de leurs convictions religieuses.

Il n’est toutefois pas nécessaire d’être musulman pour être victime de ce processus de racialisation. Les personnes associées à certains marqueurs de l’identité musulmane, que ce soit en raison de leurs opinions politiques, de leurs pratiques culturelles ou de leur apparence physique, peuvent elles aussi être prises pour cible.

Ce racisme ne se limite pas aux représentations et aux discours. Il intervient directement dans les conditions de vie, voire de survie, des populations, notamment à travers la privation d’accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi et à un logement décent. Il se manifeste également par l’enfermement dans des camps, la torture, les détentions arbitraires sans inculpation et les assassinats ciblés au moyen de drones.

La Palestine, un laboratoire de domination

La logique de la politique de la mort consiste à recourir à la violence pour contrôler, punir et administrer les populations considérées comme des menaces. La destruction systématique de la population palestinienne en constitue l’une des manifestations les plus terrifiantes. Cette logique ne relève pas uniquement d’un projet national. Elle s’inscrit également dans l’architecture sécuritaire internationale, notamment à travers les programmes de lutte contre l’extrémisme violent, qui participent à la diffusion mondiale du racisme antimusulman.

Contrairement à l’idée selon laquelle l’islamophobie serait apparue avec la guerre contre le terrorisme, lancée après les attentats du 11 septembre 2001, le racisme antimusulman possède des racines historiques bien plus anciennes. Certains chercheurs en situent les origines dans le christianisme médiéval et les croisades, tandis que d’autres les associent aux structures de domination et aux hiérarchies raciales instaurées au cours de l’expansion coloniale européenne.

La Palestine est un territoire colonisé dont la population autochtone est confrontée à l’occupation, à la dépossession de ses terres et aux déplacements forcés. Elle constitue un espace où les hiérarchies raciales se traduisent par le contrôle des populations, l’appropriation des territoires et une valorisation inégale de la vie humaine. Mais la Palestine représente également le point de départ de ce que l’auteure désigne comme l’effet boomerang de l’impérialisme. Les méthodes de contrôle, les technologies de surveillance et les pratiques violentes mises au point dans le cadre de la domination exercée sur les Palestiniens ne restent pas confinées aux territoires occupés. Elles se diffusent dans d’autres régions du monde, où elles sont adaptées et reproduites.

Boomerang meurtrier

La construction de la figure du terroriste constitue l’un des principaux liens entre l’occupation de la Palestine et le racisme antimusulman à l’échelle mondiale. La Conférence internationale sur le terrorisme, organisée en 1979 à Jérusalem occupée, a marqué une étape importante dans la diffusion internationale de ce discours. Elle a notamment contribué à promouvoir l’idée selon laquelle le terrorisme représentait une menace civilisationnelle pour la démocratie et le monde occidental.

Ainsi, le boomerang palestinien ne se limite pas à la diffusion d’instruments de contrôle colonial. Il véhicule également la représentation du terroriste musulman, les mécanismes sécuritaires qui assimilent l’engagement politique des musulmans à une menace, ainsi que les pratiques visant à surveiller, marginaliser, abandonner ou détruire certaines populations.

Source: Iqna

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