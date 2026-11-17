SHAFAQNA- La disparition du Grand Ayatollah Hussein Vahid Khorasani laisse un vide considérable dans le monde du savoir religieux chiite. Elle rappelle également le rôle irremplaçable des grands jurisconsultes musulmans dans la préservation et la transmission de l’héritage des Ahl al-Bayt (AS).

Parmi les précieux héritages transmis par les Ahl al-Bayt (AS) figurent de nombreux hadiths qui soulignent explicitement la place éminente des savants religieux et des jurisconsultes éclairés. Ces érudits consacrent leur existence à l’approfondissement des enseignements de l’Islam, à l’explication des prescriptions divines et à la préservation de la Loi sacrée. Leur présence constitue ainsi l’un des piliers fondamentaux de la solidité scientifique et religieuse de la communauté musulmane.

Dans l’un de ses hadiths, l’Imam Jafar Sadiq (AS) décrit, en des termes particulièrement éloquents, l’ampleur de la perte occasionnée par la disparition de telles figures religieuses:

إِذا ماتَ المُؤمِنُ الفَقیهُ ثُلِمَ فِی الإِسلامِ ثُلمَةٌ لا یَسُدُّها شَیءٌ

« Lorsqu’un croyant jurisconsulte meurt, une brèche se creuse dans l’Islam, que rien ne saurait combler »

Cette parole de l’Imam Jafar Sadiq (AS) ne traduit pas seulement la douleur provoquée par la disparition d’un savant religieux. Elle met en lumière une vérité fondamentale concernant le rôle de la jurisprudence islamique dans la vie de la communauté musulmane. En effet, le faqih n’est pas simplement un érudit doté d’un vaste savoir religieux. Il est également le dépositaire de l’héritage scientifique des Ahl al-Bayt (AS), celui qui expose et explique les prescriptions divines et qui assure le lien entre les enseignements authentiques de l’Islam et les besoins religieux de la société.

Le décès de Son Éminence le Grand Ayatollah Hussein Vahid Khorasani, l’une des plus éminentes autorités religieuses et figures de la jurisprudence chiite contemporaine, nous rappelle précisément cette réalité. Il a consacré une grande partie de sa vie bénie à l’étude, à la recherche, à l’enseignement et à la transmission des connaissances religieuses. Son nom restera indissociablement lié à la jurisprudence islamique, à la profondeur de la réflexion scientifique et à l’autorité religieuse au sein du chiisme.

Il est indéniable que la disparition d’un faqih de cette envergure ne constitue pas uniquement la perte d’une éminente personnalité scientifique. Elle représente également la disparition de l’un des plus illustres dépositaires du patrimoine juridique et intellectuel des hawzas, un héritage qui, au fil des siècles, a été préservé et transmis de génération en génération grâce aux efforts inlassables des savants et des serviteurs dévoués du savoir et de la religion.

Cependant, si une telle épreuve demeure irréparable, la pérennité des œuvres scientifiques, des disciples, des réflexions et de l’héritage intellectuel de ces grandes figures constitue une source de réconfort. Cet héritage ne s’éteint pas avec son auteur, il continue d’éclairer le chemin des chercheurs, des étudiants en sciences religieuses et de tous ceux qui aspirent à approfondir leur connaissance des enseignements des Ahl al-Bayt (AS).

Source: Hawzah

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