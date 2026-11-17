SHAFAQNA- Le département « Entre les deux Sanctuaires » (Bayn al-Haramayn), relevant du Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas, a mis en place un service de transport assuré par des véhicules fonctionnant à l’énergie propre, destiné aux visiteurs âgés et aux personnes à besoins spécifiques.

Habib Al-Dahsh, adjoint au responsable du département, a indiqué que cette initiative vise à faciliter les déplacements des pèlerins vers les Sanctuaires de l’Imam Hussein (AS) et de son frère, Abou al-Fadl al-Abbas (AS), afin de leur permettre d’accomplir plus facilement les rites de la ziyarat et les prières.

Il a précisé que le service de transport dessert cinq axes situés au niveau des entrées conduisant au Sanctuaire d’Abou al-Fadl al-Abbas (AS), ainsi qu’un itinéraire supplémentaire au niveau de l’entrée donnant sur la rue Al-Jumhuriya. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de services du département, qui vise à améliorer les prestations offertes aux pèlerins, à faciliter leurs déplacements et à leur garantir un environnement adapté à l’accomplissement des rites de la Ziyarat.

Source: Al-Kafeel

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