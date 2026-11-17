SHAFAQNA- Le parti bahreïni Al-Wefaq a annoncé que la Haute Cour pénale de Bahreïn avait condamné par contumace l’ayatollah cheikh Issa Qassem, figure religieuse chiite de premier plan dans le pays, à la réclusion à perpétuité.

Dans un communiqué publié sur son compte officiel sur le réseau social X, Al-Wefaq a dénoncé une nouvelle intensification des mesures judiciaires et sécuritaires menées par les autorités bahreïniennes à l’encontre des dignitaires religieux et des militants religieux du pays. Selon le communiqué, la justice bahreïnienne a également prononcé de lourdes peines contre 70 religieux dans le cadre d’une affaire qu’Al-Wefaq qualifie de fabriquée. Au total, 67 personnes ont été condamnées à la prison à perpétuité, tandis que trois autres ont écopé de 15 ans d’emprisonnement.

Parmi les personnes condamnées à perpétuité figurent l’ayatollah cheikh Issa Qassem, autorité religieuse chiite et figure de la révolution bahreïnienne, ainsi que le cheikh Hussein al-Daihi, secrétaire général adjoint de l’association Al-Wefaq, considérée comme le principal parti d’opposition au régime Al Khalifa. L’audience consacrée au prononcé des verdicts devait initialement se tenir dimanche prochain. Cependant, à la suite de nouvelles frappes des forces armées iraniennes contre des bases américaines à Bahreïn, dans la région d’Al-Riffa, le tribunal aurait informé les avocats des religieux, dans la soirée et en dehors des heures ouvrables, que l’audience était avancée au lendemain matin.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par une vague d’arrestations de dignitaires religieux et de militants religieux à Bahreïn depuis la guerre de 40 jours, ainsi que par le retrait de la nationalité bahreïnienne à un grand nombre de citoyens.

Source: Iqna

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