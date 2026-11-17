SHAFAQNA- Le Grand Ayatollah Seyyed Ali Sistani, l’Autorité Religieuse Suprême a adressé un message de condoléances à la suite du décès du Grand Ayatollah Hussein Vahid Khorasani.

Selon Shafaqna, le texte du message du Grand Ayatollah Sistani est le suivant:

Au nom de Dieu le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

C’est à Allah que nous appartenons et c’est à Lui que nous retournons

Le décès du savant craignant Dieu, éminente autorité religieuse et enseignant distingué du séminaire de Qom, l’Ayatollah Hajj Cheikh Hussein Vahid Khorasani a suscité une profonde tristesse et un vif regret. La place éminente qu’occupe cette noble figure dans l’introduction du concept et du caractère sacré de l’Imamat et des Ahl al-Bayt (AS) est manifeste aux yeux de tous, ainsi que ses efforts inégalés, déployés durant de nombreuses années dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’orientation spirituelle, resteront à jamais gravés dans les mémoires.

Que Dieu Tout-Puissant lui accorde la meilleure des récompenses pour son service rendu au savoir et à ceux qui le portent, qu’Il ​​élève son rang au Paradis et qu’Il ​​le réunisse avec ses élus, le Prophète (P) ainsi que sa descendance pure.

Je présente mes condoléances, à l’occasion de cette grande perte, à l’Imam Mahdi (AJ), aux instituts d’études religieuses, aux proches en particulier à ses fils honorables, aux admirateurs du défunt érudit, ainsi qu’à l’ensemble des croyants. Je prie le Dieu Tout-Puissant, dont les bienfaits sont exaltés, de compenser cette perte immense et ce deuil douloureux. Je Lui demande également d’accorder, à tous ceux qui restent, de la patience ainsi qu’une abondante récompense.

Il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah, le Très-Haut Miséricordieux

Seyyed Ali Sisitani

6 Jumada al-Awwal 1448 de l’Hégire , 17 Nov 2026

Version anglaise

Source: Shafaqna persan

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