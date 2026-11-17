SHAFAQNA- La mosquée historique Hamza Bey, située dans le nord de la Grèce, témoigne des efforts déployés pour restaurer et mettre en valeur le patrimoine islamique de l’époque ottomane, tout en favorisant son intégration dans le secteur du tourisme culturel.

D’après Muslimsaroundtheworld, après plusieurs décennies de transformations, de dégradations et de changements d’affectation, cet édifice emblématique de Thessalonique a retrouvé une grande partie de son éclat architectural grâce à un vaste programme de restauration financé par l’État grec. Les monuments historiques islamiques et ottomans de Grèce ont connu de profondes mutations après la fin de la domination Ottomane. De nombreuses mosquées ont perdu leur fonction religieuse, tandis que d’autres édifices historiques ont été abandonnés, se sont progressivement détériorés ou ont été reconvertis à des usages sans rapport avec leur vocation d’origine.

Depuis plusieurs années, certains de ces monuments font toutefois l’objet de programmes de restauration et de réhabilitation qui leur permettent de retrouver progressivement leur place dans le paysage historique et culturel du pays. Cette évolution témoigne d’un intérêt croissant pour leur valeur historique et civilisationnelle, ainsi que pour leur contribution à la vie culturelle contemporaine et au développement du tourisme. Elle reflète également une volonté accrue de préserver les différentes composantes du patrimoine humain, quelles que soient leurs origines religieuses ou culturelles.

Dans ce contexte, la mosquée Hamza Bey, également connue sous le nom d’Alcazar, constitue un exemple significatif de cette démarche. Située à Thessalonique, dans le nord de la Grèce, elle est considérée comme la plus ancienne mosquée construite dans la ville après son intégration à l’Empire Ottoman en 1430.

En octobre 2026, le ministère grec de la Culture a rouvert le monument au public, à l’issue d’un important chantier de restauration financé par l’État, dont le coût s’est élevé à environ 11 millions d’euros. L’édifice accueille désormais des expositions, des événements culturels et des visites guidées. Cette réouverture s’inscrit dans une politique plus vaste de réhabilitation des monuments historiques et de leur réintégration dans le tissu urbain et la vie culturelle de la ville.

Mosquée du XVème siècle au patrimoine architectural remarquable

La mosquée Hamza Bey a été édifiée entre 1467 et 1468, selon les indications figurant sur son inscription de fondation. Sa construction a été entreprise à l’initiative de Hafsa, fille du commandant Ottoman Hamza Bey, afin d’offrir un lieu de prière à la population locale. Elle a ainsi vu le jour environ 37 ans après la conquête de Thessalonique par les Ottomans.

À l’origine, le monument se présentait sous la forme d’un édifice relativement modeste destiné au culte. Il a ensuite fait l’objet d’un agrandissement au XVIème siècle, avec notamment l’aménagement d’une cour intérieure et de galeries entourant le bâtiment.

Lieu de culte à une salle de cinéma

Après la fin de la domination ottomane sur Thessalonique, en 1912, la mosquée Hamza Bey a progressivement perdu sa fonction religieuse. En 1928, elle est devenue une propriété privée avant d’être reconvertie à des activités commerciales et de loisirs, très éloignées de sa vocation initiale.

La transformation la plus notable a concerné sa cour intérieure, qui a été aménagée en salle de cinéma sous le nom d’Alcazar. Cette appellation s’est peu à peu imposée auprès des habitants, au point de devenir le nom sous lequel le monument est principalement resté connu dans la mémoire collective locale.

Vaste programme de restauration soutenu par l’État grec

Une nouvelle étape dans la préservation de la mosquée a été franchie en 2006, lorsque le ministère grec de la Culture en a pris possession afin d’assurer sa protection et d’engager les travaux nécessaires à sa restauration et à sa réhabilitation. Travaux de restauration ont débuté en 2007 et se sont déroulés en plusieurs étapes, jusqu’à la réouverture officielle du monument en octobre 2026.

Le projet, placé sous la supervision du ministère grec de la Culture, a bénéficié d’un financement d’environ 11 millions d’euros, provenant du Fonds pour la relance et la résilience. Les travaux ont été menés par des équipes techniques spécialisées dans la restauration et la conservation des monuments historiques, en collaboration avec le Service des antiquités de Thessalonique.

Reconnaissance du patrimoine islamique dans l’histoire de la Grèce

L’importance accordée à ce projet s’est également manifestée à travers la visite du Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, à la mosquée Hamza Bey, lors de son déplacement à Thessalonique en octobre 2026, à l’occasion des cérémonies nationales commémorant la Journée du « Non » (Ohi Day). Aujourd’hui, la mosquée constitue un exemple concret de l’évolution du regard porté sur les monuments issus du patrimoine islamique Ottoman en Grèce. Édifiée au XVème siècle comme lieu de culte, elle a progressivement perdu sa fonction religieuse initiale, connu diverses reconversions à des fins commerciales et récréatives, avant de traverser une longue période de dégradation architecturale.

Source: Iqna

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