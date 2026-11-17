SHAFAQNA- Dubaï accueille, du 16 au 26 novembre 2026, les épreuves finales de la troisième édition du concours coranique Cheikh Rachid ben Mohammed, destiné aux élèves des établissements scolaires publics et privés de l’émirat.

D’après WAM, cette compétition réunit plus de 2000 élèves, dont plus de 1085 filles et plus de 1000 garçons. Organisé par le Département des affaires islamiques et des activités caritatives de Dubaï, en coopération avec le ministère de l’Éducation et l’Autorité du savoir et du développement humain, le concours se déroule dans cinq établissements.

Encourager les jeunes à mémoriser le Saint Coran

Cette compétition a pour objectif d’encourager les élèves à mémoriser le Saint Coran, à perfectionner leur récitation et à renforcer leur attachement aux enseignements et aux valeurs du Livre saint. Les organisateurs mettent également l’accent sur le rôle essentiel de la coopération entre les familles et les établissements scolaires afin d’accompagner les jeunes dans leur apprentissage coranique et de favoriser leur progression dans la mémorisation et la récitation du Coran.

Source: Iqna

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