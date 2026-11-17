SHAFAQNA– La communauté musulmane albanaise d’Allemagne a réuni plus d’un million d’euros à l’occasion d’une rencontre caritative organisée dans la ville de Schwäbisch Gmünd, dans le Land de Bade-Wurtemberg.

D’après Shia Waves, les fonds collectés serviront notamment à financer l’acquisition d’un terrain destiné à accueillir une nouvelle mosquée et un centre islamique. Cette initiative a été organisée par le Centre islamique albanais Hëna, en collaboration avec l’association UIAZD-BW, sous le slogan « Construire une mosquée, sauver une communauté ».

Le projet prévoit l’achat d’un terrain d’une superficie de 2042 mètres carrés, sur lequel sera édifié un complexe destiné à répondre aux besoins religieux, éducatifs et sociaux des musulmans de la région. Le futur centre islamique devrait accueillir diverses activités religieuses, des programmes éducatifs destinés aux enfants et aux jeunes, ainsi que des initiatives visant à renforcer la solidarité et les liens au sein de la communauté musulmane.

La rencontre caritative a rassemblé des fidèles, des responsables religieux et des représentants d’institutions islamiques venus d’Allemagne, du Kosovo, de Suisse et de Macédoine du Nord. À cette occasion, Cheikh Akrem Simnica, directeur des affaires communautaires de la communauté islamique du Kosovo, a rappelé le rôle essentiel des mosquées, qui ne sont pas uniquement des lieux de prière, mais également des espaces consacrés à l’éducation, à la solidarité sociale et au renforcement de l’unité entre les musulmans.

La manifestation a été marquée par plusieurs interventions religieuses, des récitations du Saint Coran ainsi que des prestations spirituelles.

Source: Iqna

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