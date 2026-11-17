SHAFAQNA- L’Institut français de civilisation musulmane (IFCM), à Lyon, accueille du 14 novembre au 12 décembre 2026 une exposition consacrée à la place des musulmans dans l’histoire de France.

D’après le site officiel de l’IFCM, intitulée « Les musulmans dans l’histoire de France, une place singulière », cette exposition a été conçue par Jamel El Hamri, historien et chercheur associé à l’Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM-CNRS). L’exposition propose de retracer treize siècles de présence, d’échanges et d’influences musulmanes en France, depuis le VIIIe siècle jusqu’à l’époque contemporaine.

Le parcours s’articule autour de cinq grandes périodes historiques. Il met notamment en lumière les relations entre les mondes musulman et européen au Moyen Âge, les échanges diplomatiques entre François Ier et l’Empire Ottoman, la campagne d’Égypte menée par Bonaparte ainsi que les transformations intervenues durant la période coloniale.

Une place importante est également accordée au XXème siècle, avec un éclairage particulier sur la participation des soldats musulmans aux deux guerres mondiales et sur les mouvements migratoires qui ont contribué à façonner la société française contemporaine.

À travers une sélection de documents historiques, de biographies illustrées, de repères géographiques et de supports iconographiques, les organisateurs entendent mettre en lumière les contributions des musulmans à l’histoire nationale française. L’exposition vise également à déconstruire les idées reçues et à dissiper les malentendus qui persistent autour de l’histoire de l’Islam et de la présence musulmane en France.

Source: Iqna

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