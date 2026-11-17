SHAFAQNA- Un camp éducatif islamique, intitulé « Ma nouvelle vie avec l’Islam », s’est déroulé dans la ville de Guarulhos, dans l’État de São Paulo, au Brésil.

Selon Muslimsaroundtheworld, cette initiative avait pour objectif de renforcer les liens entre les nouveaux musulmans et la communauté islamique, d’approfondir leurs connaissances religieuses et de leur offrir un cadre fraternel favorisant l’apprentissage, l’échange et le partage d’expériences. L’entrée dans l’Islam marque le début d’une nouvelle étape dans la vie d’un croyant. Cette transition ne se résume pas à la découverte des enseignements et des prescriptions religieuses. Elle implique également un accompagnement humain et communautaire permettant aux nouveaux convertis de faire face aux défis de la vie quotidienne et de développer un véritable sentiment d’appartenance à la communauté musulmane.

C’est dans cette optique que le Centre islamique d’Amérique latine et des Caraïbes (MARCAZ), basé à São Paulo, a organisé ce camp au sein de la mosquée de Guarulhos. L’événement a été organisé avec le soutien de l’Association islamique du Brésil (ASIBRA), en partenariat avec les organisations Chat & Decide et SEVA. Le programme comportait plusieurs activités, notamment des sessions de formation, des rencontres d’accompagnement et des discussions autour des enseignements de l’Islam et de leur mise en pratique dans la vie quotidienne. Ces échanges ont permis aux participants de poser leurs questions et d’évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis leur conversion.

Le partage des expériences personnelles constituait également un volet important de cette rencontre. Les nouveaux musulmans ont ainsi pu s’inspirer du parcours d’autres croyants et découvrir différentes façons de concilier les pratiques religieuses avec les exigences et les réalités de la vie quotidienne. Les rencontres en présentiel et les activités collectives ont, par ailleurs, contribué à créer des liens fraternels durables entre les participants. À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent renforcer le sentiment d’appartenance des nouveaux musulmans à la communauté islamique et les encourager à entretenir des relations régulières avec les autres croyants. Un accompagnement de proximité qui peut les aider à surmonter les difficultés sociales et personnelles susceptibles de survenir après leur conversion à l’Islam.

Source: Iqna

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