SHAFAQNA- Selon l’Imam Ali (AS), l’avarice est un défaut moral qui conduit au rejet social, endurcit le cœur et porte atteinte à la dignité de l’être humain.

Dans la troisième de ses sagesses, l’Imam Ali (AS) met en évidence quatre faiblesses morales et sociales de l’être humain, en soulignant les conséquences néfastes de chacune d’elles, afin d’inciter chacun à s’en préserver. L’Imam Ali (AS) a dit:

الْبُخْلُ عَارٌ، وَ الْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ، وَ الْفَقْرُ يُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ، وَ الْمُقِلُّ غَرِيبٌ فِي بَلْدَتِهِ

« L’avarice est une source pour la honte, la lâcheté est la faiblesse, la pauvreté réduit au silence l’homme intelligent lorsqu’il veut exposer ses arguments, et celui qui manque de ressources est un étranger dans sa propre ville »

Pour faire court, nous allons parler du premier passage de cette sagesse. Dans les prochains articles, avec l’aide de Dieu, nous étudierons les autres points.

الْبُخْلُ عَارٌ

« L’avarice est une source pour la honte »

L’avarice consiste à ne pas partager avec autrui une partie des bienfaits que Dieu nous a accordés, même lorsque nos ressources dépassent largement nos propres besoins. À l’inverse, la générosité et la largesse peuvent conduire une personne à offrir aux autres jusqu’aux biens qui lui sont personnellement nécessaires, en se contentant du strict minimum pour subvenir à ses propres besoins. Il ne fait aucun doute que l’avarice est une source de honte, tandis que la générosité et la largesse sont des motifs d’honneur et de fierté. Cela s’explique par plusieurs raisons.

Premièrement, l’avarice suscite le rejet social. Les proches de l’avare, tout comme les personnes qui le connaissent moins, finissent par prendre leurs distances avec lui. Deuxièmement, elle engendre la dureté du cœur et l’insensibilité. En effet, l’avare entend les plaintes des personnes démunies et constate leur situation difficile, mais refuse malgré tout de leur apporter son aide. Une telle attitude témoigne d’une profonde dureté de cœur.

Troisièmement, l’avarice entrave la circulation normale d’une grande partie des ressources économiques dans les échanges commerciaux, favorisant ainsi leur thésaurisation et leur accumulation, alors même que certains groupes de la société pourraient en avoir besoin. Quatrièmement, certains avares se montrent si stricts et si parcimonieux envers leur épouse et leurs enfants que ces derniers en viennent parfois à souhaiter leur mort. Il s’agit là d’une autre manifestation du déshonneur auquel conduit l’avarice.

Cinquièmement, en raison de leur attachement excessif et déraisonnable à leurs biens et à leurs richesses, les avares font souvent preuve d’une grande incapacité à prendre en considération les intérêts collectifs de la société. C’est là une autre conséquence honteuse de ce défaut moral. C’est pourquoi l’Imam Ali (AS), dans sa célèbre lettre adressée à Malik al-Ashtar, lui recommande de ne jamais associer une personne avare à ses consultations. En effet, celle-ci l’inciterait à renoncer à la générosité et lui inspirerait la crainte de la pauvreté:

لا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِکَ بَخِيلاً يَعْدِلُ بِکَ عَنِ الْفَضْلِ وَ يَعِدُکَ الْفَقْر

« Ne prends donc pas un avare dans ton conseil : il te détournerait de la générosité et te ferait craindre la pauvreté » (Nahj al-Balagha, lettre 53)

Les récits historiques qui nous sont parvenus au sujet des personnes avares et généreuses illustrent clairement les propos de l’Imam (AS), même si certaines de ces anecdotes comportent parfois des exagérations. À titre d’exemple, on rapporte l’anecdote suivante au sujet de Mohammad ibn Yahya, qui, contrairement aux autres membres de la famille des Barmécides, était connu pour son extrême avarice. Un jour, son père demanda à l’un de ses proches collaborateurs, nommé Joseph:

« Comment peux-tu être un ami aussi proche de Mohammad ibn Yahya alors que tes vêtements sont ci déchirés? »

L’homme répondit :

« Je n’ai pas d’aiguille pour recoudre mon vêtement! Mais même si Mohammad ibn Yahya possédait une demeure aussi vaste que la distance séparant Bagdad de la Nubie (La région s’étendant le long du Nil sur près de 1400 km, la confluence du Nil Bleu et du Nil Blanc à Khartoum), remplie d’aiguilles, et que les anges Gabriel et Michel venaient lui rendre visite, accompagnés du prophète Jacob en personne comme garant, pour lui demander de leur prêter une seule aiguille afin de recoudre la tunique déchirée de Joseph, il ne consentirait jamais à le faire! »

Source: Hawzah

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