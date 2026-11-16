SHAFAQNA- Dans un hadith, l’Imam Baqir (AS) évoque l’une des conséquences néfastes d’un attachement excessif aux biens et aux plaisirs de ce monde matériel.
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Hawzah rapporte le hadith suivant. L’Imam Baqir (AS) a dit:
مَثَلُ الْحَرِیصِ عَلَی الدُّنْیَا مَثَلُ دُودَةِ الْقَزِّ؛ کُلَّمَا ازْدَادَتْ مِنَ الْقَزِّ عَلَی نَفْسِهَا لَفًّا کَانَ أَبْعَدَ لَهَا مِنَ الْخُرُوجِ حَتَّی تَمُوتَ غَمًّا
« Celui qui convoite ardemment les biens de ce monde ressemble au ver à soie, plus il tisse de soie autour de lui, plus il lui devient difficile de sortir de son cocon, jusqu’à ce qu’il meure de chagrin » (Al-Kafi, vol. 2, p. 316)
Source: Hawzah