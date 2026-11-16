SHAFAQNA- Dans un hadith, l’Imam Baqir (AS) évoque l’une des conséquences néfastes d’un attachement excessif aux biens et aux plaisirs de ce monde matériel.

Hawzah rapporte le hadith suivant. L’Imam Baqir (AS) a dit:

مَثَلُ الْحَرِیصِ عَلَی الدُّنْیَا مَثَلُ دُودَةِ الْقَزِّ؛ کُلَّمَا ازْدَادَتْ مِنَ الْقَزِّ عَلَی نَفْسِهَا لَفًّا کَانَ أَبْعَدَ لَهَا مِنَ الْخُرُوجِ حَتَّی تَمُوتَ غَمًّا

« Celui qui convoite ardemment les biens de ce monde ressemble au ver à soie, plus il tisse de soie autour de lui, plus il lui devient difficile de sortir de son cocon, jusqu’à ce qu’il meure de chagrin » (Al-Kafi, vol. 2, p. 316)

Source: Hawzah

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