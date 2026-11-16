École musulmane Al-Ghazali de Creil à nouveau menacée de fermeture en France

SHAFAQNA- Le bras de fer entre la préfecture de l’Oise et le groupe scolaire privé musulman Al-Ghazali, situé à Creil, connaît un nouvel épisode.

D’après Saphirnews, après la suspension, le 6 novembre 2026, par le tribunal administratif d’Amiens, de l’arrêté préfectoral ordonnant la fermeture de l’établissement pour une durée de six mois, le préfet envisage désormais d’engager une nouvelle procédure de fermeture. Dans un communiqué publié le vendredi 13 novembre, la préfecture a annoncé son intention de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État afin de contester l’ordonnance rendue par le tribunal administratif.

Par ailleurs, dans un courrier notifié le 12 novembre à la direction de l’établissement, elle a fait part de son intention de prendre un nouvel arrêté provisoire de fermeture, cette fois pour une durée totale de quatre mois. Cette période doit inclure celle de la fermeture déjà appliquée depuis le 29 septembre.

La première décision de fermeture faisait suite à un contrôle inopiné effectué le 22 septembre 2026. La préfecture reprochait notamment à l’équipe dirigeante d’avoir refusé à plusieurs reprises de permettre aux services de l’État de procéder aux vérifications relatives aux conditions matérielles d’accueil des élèves. Dans son ordonnance du 6 novembre, le juge des référés a estimé que les manquements relevés et les obstacles opposés aux services de contrôle étaient susceptibles de justifier une fermeture de l’établissement. Il a toutefois considéré que la durée de six mois pouvait soulever un doute sérieux quant au caractère proportionné de cette mesure. Le magistrat a également tenu compte des difficultés rencontrées pour assurer la rescolarisation de plus de 20% des élèves, malgré les démarches entreprises par le rectorat.

La suspension de l’arrêté préfectoral a permis à l’établissement d’envisager la reprise de ses activités. Toutefois, la nouvelle initiative de la préfecture, conjuguée au recours devant le Conseil d’État, prolonge le contentieux relatif à l’avenir de cette école, qui accueillait un peu plus de 250 élèves à la rentrée de septembre 2026.

Source: Iqna

www.shafaqna.com