Restaurant halal du Michigan visé par une lettre islamophobe, la population lui apporte son soutien aux États-Unis

SHAFAQNA- Un restaurant halal situé à Taylor, dans l’État du Michigan, a été la cible d’une lettre à caractère islamophobe distribuée dans un centre commercial. Cet incident a suscité une vague de solidarité parmi les habitants de la région et les membres de la communauté musulmane.

L’établissement, baptisé Halal Bros 2 Go, a été visé par un courrier contestant la présence, dans la ville, d’un commerce proposant des produits halal. Le document établissait notamment un lien entre la consommation d’aliments halal et l’appartenance à la religion musulmane, dans un discours hostile à cette pratique alimentaire. À la suite de cet incident, le restaurant a reçu des centaines de messages de soutien sur les réseaux sociaux. Plusieurs habitants et clients se sont également rendus dans l’établissement afin d’exprimer leur solidarité avec ses responsables.

Le Conseil des relations américano-islamiques du Michigan (CAIR-MI) a vivement dénoncé cette initiative, qu’il considère comme une manifestation d’hostilité à l’égard des musulmans et de leurs pratiques religieuses. Cet incident survient alors que les commerces halal occupent une place importante dans la vie économique et sociale de nombreuses communautés aux États-Unis. Il met également en évidence le rôle de la mobilisation citoyenne face aux actes de discrimination visant les musulmans et leurs établissements.

La réaction des habitants a ainsi permis de transformer cet épisode hostile en une manifestation collective de soutien à la diversité religieuse et culturelle.

Source: Iqna

www.shafaqna.com