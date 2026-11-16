Une vente aux enchères dédiée aux arts islamiques et indiens à Londres

SHAFAQNA- La maison de ventes aux enchères Apollo Art Auctions organisera, le 20 novembre 2026, dans ses locaux situés au cœur de Londres, une vente exceptionnelle intitulée « The Prince Collection », consacrée aux arts islamiques et indiens.

D’après GlobeNewswire, cette vente proposera une sélection de pièces remarquables relevant de différents domaines artistiques, notamment la métallurgie, la céramique, la joaillerie et la peinture, ainsi que des armes et des équipements de protection. L’événement mettra en valeur la richesse et la diversité des traditions artistiques du monde islamique et de l’Asie du Sud, en particulier celles du Khorassan, de l’Empire ottoman et de l’Inde moghole.

Parmi les objets mis aux enchères figure un casque en acier datant approximativement de la période 1450-1550, attribué aux époques timouride ou turkmène. Cette pièce se caractérise par une haute calotte conique, une surface cannelée et un protège-nez mobile. Elle est également ornée de motifs d’arabesques et de bandes de calligraphie arabe. Les inscriptions religieuses gravées sur les armes du monde islamique avaient souvent pour fonction d’invoquer la protection divine en faveur de leur porteur.

La collection comprend également une hache d’armes ottomane en acier, datant de la période 1700-1900, décorée de dorures et d’inscriptions arabes. Un frontal de protection pour cheval, réalisé en acier ciselé et présentant des caractéristiques stylistiques safavides, sera également proposé. Il est orné de motifs végétaux, d’arabesques et d’une représentation d’un lion sous un soleil rayonnant.

Une autre pièce remarquable de cette vente est un bracelet en or émaillé datant de l’époque moghole, entre 1700 et 1900. D’un poids de 44 grammes, il est serti de rubis, de diamants et d’émeraudes. Ses éléments articulés sont agrémentés de motifs floraux polychromes sur un fond d’émail blanc. Par ailleurs, une épée indienne de type talwar, datant elle aussi de l’époque moghole, figurera parmi les objets proposés. Elle se distingue par sa lame courbe, sa poignée en acier ornée d’or et son fourreau décoré de motifs végétaux. Ses ornements ont été réalisés selon la technique traditionnelle du koftgari, qui consiste à incruster des motifs en or sur une surface en acier.

Apollo Art Auctions invite les collectionneurs et les passionnés d’art à prendre contact avec la maison de ventes afin d’obtenir davantage de renseignements, de programmer une visite privée ou de participer aux enchères par téléphone. Les visites des pièces sont organisées exclusivement sur rendez-vous.

Source: Iqna

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