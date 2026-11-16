Premier sénateur musulman prêtera serment sur le Coran aux États-Unis

SHAFAQNA– Abdul El-Sayed, qui devrait devenir le premier sénateur musulman des États-Unis, a annoncé son intention de prêter serment sur le Saint Coran lors de son entrée en fonction, prévue en janvier 2027.

D’après Al Jazeera, Abdulrahman Mohamed El-Sayed, plus connu sous le nom d’Abdul El-Sayed, élu au Sénat américain dans l’État du Michigan, souhaite utiliser le livre sacré de l’Islam lors de la cérémonie officielle de son investiture. Il deviendrait ainsi le premier sénateur américain connu à avoir choisi le Coran pour prêter serment. Lors d’un entretien avec Leila Fadel, présentatrice de la radio publique américaine NPR, El-Sayed a confirmé cette décision: « Je prêterai serment sur le Coran. Je n’ai pas encore décidé de l’édition que je choisirai, mais ce sera bien le Coran ».

Le candidat démocrate a remporté son siège face au républicain Mike Rogers lors des élections de mi-mandat du 3 novembre. Son mandat au Sénat doit débuter en janvier 2027. En 2007, Keith Ellison, premier musulman élu à la Chambre des représentants des États-Unis, avait déjà utilisé le Coran lors d’une cérémonie symbolique organisée le 4 janvier, en présence de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre. Il avait notamment choisi un ancien exemplaire du Coran conservé à l’Université du Michigan et présenté comme le premier Coran de l’État, bien que cette affirmation n’ait pas été confirmée par des sources indépendantes.

La Constitution américaine interdit toute discrimination fondée sur la religion dans l’accès aux fonctions fédérales. Elle n’impose par ailleurs l’utilisation d’aucun livre religieux particulier lors de la prestation de serment des sénateurs. Le vice-président JD Vance devrait présider la cérémonie d’investiture des nouveaux membres du Sénat en janvier prochain. Rashida Tlaib, première femme musulmane élue au Congrès américain, avait elle aussi choisi un exemplaire du Coran ayant appartenu à l’ancien président américain Thomas Jefferson pour sa cérémonie d’investiture.

Source: Iqna

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