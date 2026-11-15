Les serviteurs des deux Sanctuaires Sacrés commémorent le martyre de Hazrat Fatima Zahra (SA) à travers un cortège de deuil commun+ Photos

SHAFAQNA– Les serviteurs des Sanctuaires Sacrés de l’Imam Hussein (AS) et d’al-Abbas (AS) ont organisé un cortège de deuil commun à l’occasion de la commémoration du martyre de Dame Fatima Zahra (SA), conformément à la troisième version historique de cet événement.

La procession a réuni le vice-secrétaire général du Sanctuaire Sacré d’al-Abbas, Mohammed Ali Azhar, ainsi que les membres du conseil d’administration, Kadhim Ibada et Mohammed al-Ashiqar, aux côtés de plusieurs responsables et serviteurs des deux sanctuaires. Chaque année, les serviteurs des deux lieux saints organisent cette procession commune en mémoire du martyre de la « Dame des femmes des mondes ». Cette cérémonie constitue un moment de recueillement au cours duquel les participants expriment leur profonde tristesse et leur douleur face à cette tragédie.

Le cortège s’est élancé depuis l’esplanade du Sanctuaire d’Abou al-Fadl al-Abbas (AS), avant de traverser l’espace séparant les deux sanctuaires sacrés pour rejoindre celui de l’Imam Hussein (AS). Les participants sont ainsi venus lui présenter leurs condoléances à l’occasion de cet anniversaire douloureux. Tout au long du parcours, les membres de la procession ont scandé des slogans et des paroles de deuil témoignant de leur profonde affliction et de l’émotion suscitée par cette épreuve dans le cœur des croyants.

Les serviteurs des deux sanctuaires sacrés perpétuent tout au long de l’année la commémoration du martyre des Imams issus de la famille du Prophète (P), notamment à travers l’organisation de processions de deuil communes.

Source: Al-Kafeel

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