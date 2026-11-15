La mosquée de Cambridge distinguée pour son architecture durable et écologique

SHAFAQNA- La mosquée centrale de Cambridge, au Royaume-Uni, a remporté le prix international « YeS » (Sustainable Building Award), en reconnaissance de son architecture durable et de ses solutions innovantes en matière de protection de l’environnement. Cet édifice remarquable se distingue par l’alliance harmonieuse entre les principes de l’art islamique et les technologies écologiques.

Selon Anadolu, cette distinction a été décernée à la mosquée lors du concours international des bâtiments durables, organisé récemment à Antalya, en Turquie, en marge de la 31ème Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31). Le prix « YeS » récompense les réalisations architecturales exemplaires en matière de conception, de techniques de construction et de gestion environnementale.

La distinction a été remise à Zeynep Coşkun Koç et Erdem Arıoğlu, membres du conseil d’administration de la Fondation de la mosquée de Cambridge, qui représentaient l’établissement lors de cette conférence. À cette occasion, Zeynep Coşkun Koç a précisé que la mosquée avait désormais reçu 24 distinctions. Elle a souligné que sa conception s’inspirait des valeurs islamiques relatives au respect de la nature et à la préservation des ressources naturelles. Elle a notamment indiqué que l’établissement dispose d’un système de gestion de l’eau permettant de traiter et de réutiliser les eaux pluviales pour l’arrosage des jardins.

Pour sa part, Erdem Arıoğlu a présenté la mosquée comme un symbole de coopération entre la Turquie et le Royaume-Uni. Il a expliqué que le projet architectural avait été conçu dans le but de réduire la consommation d’énergie, de limiter la production de déchets et de diminuer les émissions de carbone.

Considérée comme la première mosquée écologique d’Europe, la mosquée centrale de Cambridge conjugue les traditions esthétiques de l’architecture islamique avec les exigences contemporaines du développement durable. D’après son site officiel, sa conception architecturale s’inspire directement des formes naturelles des arbres. Sa toiture repose sur une structure de poutres en bois entrecroisées, dessinant des motifs géométriques caractéristiques de l’art islamique. Le recours au bois issu de sources durables constitue l’un des éléments essentiels de sa construction.

De larges ouvertures vitrées aménagées dans la toiture permettent à la lumière naturelle de pénétrer dans les espaces intérieurs. Le bâtiment bénéficie également de systèmes de ventilation naturelle et d’isolation thermique qui contribuent à limiter les besoins en énergie. Par ailleurs, la mosquée est équipée de panneaux solaires destinés à produire de l’électricité, ainsi que de pompes à chaleur performantes assurant le chauffage et la climatisation. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie et de recyclage des eaux grises permettent également de réduire la consommation d’eau, notamment pour l’arrosage des espaces verts et les installations sanitaires.

Nichée au cœur d’espaces verts et de jardins, la mosquée a ouvert ses portes au public le 24 avril 2019. Elle peut accueillir près de 1000 fidèles et comprend, en plus de ses salles de prière, plusieurs espaces dédiés aux activités éducatives, sociales et communautaires. L’établissement joue également un rôle actif dans les initiatives caritatives et solidaires. Il organise notamment des distributions alimentaires au profit des familles défavorisées, des campagnes de sensibilisation aux questions de santé ainsi que des actions bénévoles consacrées à la protection de l’environnement.

Cette nouvelle distinction, obtenue dans le cadre des manifestations liées à la COP31, met en lumière le potentiel de l’architecture islamique contemporaine à contribuer aux objectifs mondiaux de développement durable.

Source: Iqna

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