L’Université de Toronto reconnaît les discriminations visant les musulmans, les arabes et les palestiniens

SHAFAQNA- L’Université de Toronto a reconnu l’existence de discriminations à l’encontre des musulmans, des arabes et des palestiniens sur ses campus et a annoncé plusieurs mesures destinées à répondre aux préoccupations de ces communautés.

D’après Anadolu, cette reconnaissance intervient à la suite de la publication d’un rapport de près de 300 pages, élaboré par un groupe de travail mis en place en 2024. S’appuyant notamment sur 85 consultations et 525 réponses à une enquête, le document fait état de plusieurs formes de discrimination, notamment des actes de harcèlement, des propos dégradants, des actes de vandalisme et des intimidations en ligne. Il met également en évidence les préoccupations liées à la surveillance et au ciblage de personnes en raison de leurs travaux de recherche, de leurs engagements militants ou de leur soutien à la cause palestinienne.

Le rapport présente 57 recommandations visant notamment à améliorer le traitement des plaintes, à assurer une application équitable des règlements universitaires et à préserver les libertés académiques. Toutefois, l’université a précisé qu’elle ne pouvait pas accepter le rapport dans son intégralité ni donner suite à l’ensemble des recommandations dans leur formulation actuelle. Elle considère que certaines propositions sont incompatibles avec les conventions collectives et les garanties relatives à la liberté académique, tandis que d’autres dépassent le cadre de ses compétences.

L’établissement a néanmoins annoncé plusieurs initiatives, parmi lesquelles la création d’un Conseil consultatif de la communauté musulmane. Cette instance aura pour mission de recueillir les avis et les recommandations des organisations musulmanes concernant les questions d’équité et le climat qui règne au sein de l’université.

L’université prévoit également de mobiliser des financements supplémentaires en faveur des étudiants affectés par les conflits internationaux et de poursuivre ses investissements dans les travaux de recherche portant sur ces communautés.

Source: Iqna

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