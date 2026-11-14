Soutien de milliers de femmes musulmanes après s’être interrogée sur le port du hijab

SHAFAQNA- Atteinte d’un cancer du sein, une américaine a bénéficié d’un vaste élan de solidarité de la part de milliers de femmes musulmanes après avoir demandé sur les réseaux sociaux si elle pouvait porter le hijab à la suite de la perte de ses cheveux due à son traitement médical.

D’après The Washington Post, Jacey Abbott, une Américaine de 41 ans atteinte d’un cancer du sein, a suscité une vague de soutien après avoir publié une question sur le réseau social Threads concernant la possibilité de porter le voile islamique sans être de confession musulmane. Ayant perdu ses cheveux à la suite de son traitement contre le cancer, elle souhaitait couvrir sa tête, mais s’interrogeait sur la légitimité du port du hijab par une personne n’appartenant pas à la communauté musulmane. Elle craignait notamment de manquer de respect à une tradition religieuse qui n’était pas la sienne.

Sa publication a rapidement suscité de nombreuses réactions de la part de femmes musulmanes, qui l’ont assurée qu’elle pouvait tout à fait porter le hijab. Plusieurs d’entre elles lui ont également donné des conseils pratiques concernant le choix des tissus, les différents modèles de foulards et les façons de les nouer, afin de l’aider à trouver une solution adaptée à ses besoins. Certaines internautes ont même proposé de lui envoyer directement des hijabs. Ces marques d’attention et de générosité ont ainsi transformé une simple interrogation en un vaste mouvement de solidarité autour de cette américaine confrontée à la maladie.

Cet élan de soutien a également pris une dimension financière, avec la mise en place de contributions destinées à l’aider à faire face aux difficultés personnelles et matérielles liées à sa situation. Rapportée le 13 novembre 2026 par The Washington Post, cette histoire illustre un bel exemple de solidarité et de compassion entre des femmes issues de milieux culturels et de convictions religieuses différents, réunies autour d’un même geste de bienveillance.

Source: Iqna

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