La Malaisie et l’Indonésie progressent vers la création d’un Conseil commun du halal

SHAFAQNA- La Malaisie et l’Indonésie ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération dans le secteur de l’industrie halal.

D’après Bernama, les deux pays sont parvenus à un accord sur le document conceptuel relatif à la création d’un Conseil commun du halal, baptisé MINDHAC. Cet accord vise à consolider les relations bilatérales dans les domaines de la certification halal et du commerce des produits conformes aux principes islamiques. Il devrait ainsi favoriser une coordination plus étroite entre les deux pays et contribuer à approfondir leur coopération dans ce secteur.

Les négociations ayant abouti à cet accord ont réuni des représentants des autorités malaisiennes et de l’Agence indonésienne chargée de la garantie des produits halal (BPJPH). Le document conceptuel sera désormais soumis au gouvernement malaisien par le Département du développement islamique de Malaisie (JAKIM). Cette démarche constitue une étape préparatoire importante en vue de la création officielle du MINDHAC.

À travers cette initiative, Kuala Lumpur et Jakarta entendent renforcer leur coopération dans l’industrie halal, notamment en matière de certification et de développement des échanges commerciaux. La mise en place de ce conseil commun pourrait ainsi offrir un cadre institutionnel propice à la concertation entre les deux pays et au renforcement de leurs relations dans un secteur qui occupe une place stratégique dans leurs échanges économiques.

Source: Iqna

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