Houston accueille la 13ème édition du Festival des arts islamiques

SHAFAQNA- La 13ème édition du Festival des arts islamiques de Houston aura lieu les 21 et 22 novembre 2026 à Houston, aux États-Unis. Cet événement réunira des artistes ainsi que des amateurs d’art et de culture islamiques.

D’après Houston On The Cheap, ce rendez-vous culturel a pour objectif de mettre en lumière la diversité des expressions artistiques islamiques, notamment la calligraphie, l’artisanat et le patrimoine culturel des communautés musulmanes. Le programme prévoit des expositions, des ateliers, des spectacles musicaux et de nombreuses activités culturelles.

L’un des principaux moments forts du festival sera une exposition présentant près de 5000 œuvres, auxquelles auront contribué plus de 50 artistes. Le public pourra y découvrir des peintures, des céramiques, des calligraphies, des créations sur bois ainsi que diverses œuvres d’art décoratif. Selon les organisateurs, il s’agira du plus grand rassemblement d’œuvres d’art islamique jamais présenté dans un même espace d’exposition aux États-Unis.

Les visiteurs auront également l’occasion de rencontrer les artistes, de découvrir leurs techniques de création et d’acquérir directement leurs œuvres. Le festival proposera des démonstrations d’ébru, une technique artistique consistant à créer des motifs sur l’eau, ainsi que des présentations de calligraphie arabe. Des maîtres calligraphes feront découvrir quatre styles traditionnels, le Thuluth, le Naskh, le Nastaliq et le Coufique.

Des ateliers spécialisés seront également consacrés à l’enluminure, aux motifs traditionnels de l’art islamique et à la calligraphie arabe dans son style chinois. La programmation musicale comprendra notamment des représentations de qawwali assurées par les artistes Farid Ayaz et Abu Muhammad. Des rencontres autour de l’architecture et des jardins islamiques seront également organisées, ainsi que des ateliers d’écriture, de poésie et de chant.

Par ailleurs, un espace spécialement aménagé accueillera les enfants de moins de 12 ans. Ils pourront participer à différentes activités créatives autour de la calligraphie, de la fabrication de bijoux, de la géométrie islamique et des motifs arabesques. Les organisateurs soulignent enfin que l’accès au festival est entièrement gratuit et ouvert à tous, sans distinction de religion ni d’origine culturelle.

Source: Iqna

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