Les injustices et les persécutions subies par Hazrat Fatima Zahra (SA)

SHAFAQNA- Dans une tradition rapportée, l’Imam Ali (AS) évoque la place éminente de Hazrat Fatima Zahra (SA), ainsi que les injustices et les persécutions dont elle a été victime.

Hawzah rapporte à ce sujet une tradition. L’Imam Ali (AS) a déclaré:

نَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ لَمْ تَزَلْ مَظْلُومَةً مِنْ حَقِّهَا مَمْنُوعَةً، وَعَنْ مِیرَاثِهَا مَدْفُوعَةً، لَمْ تُحْفَظْ فِیهَا وَصِیَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وَلَا رُعِیَ فِیهَا حَقُّهُ

« Fatima, fille du Messager de Dieu (P) n’a cessé d’être victime d’injustice, elle fut privée de ses droits et écartée de son héritage. À son égard, les recommandations du Messager de Dieu (P) ne furent pas respectées, et le droit que celui-ci avait sur elle ne fut pas observé » (Al-Amali, cheikh al-Toussi, p. 155, hadith n° 258)

Source: Hawzah

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