Cortèges de deuil commémorent le martyre de Dame Fatima Zahra (SA)+ Photos

SHAFAQNA- Des cortèges de deuil ont organisé des cérémonies commémoratives à l’occasion de l’anniversaire du martyre de Hazrat Fatima Zahra (SA), conformément à la troisième version historique, en coordination avec le Département des Rituels, des Cortèges et des Associations husseinites du Sanctuaire Sacré d’al-Abbas.

Les voies menant au Sanctuaire d’Abou al-Fadl al-Abbas (AS) ont été empruntées par plusieurs cortèges qui ont récité des élégies et des chants de deuil, évoquant les injustices subies par Hazrat Fatima Zahra (SA), ainsi que les souffrances et les épreuves auxquelles elle a été confrontée. Les équipes du Département des Rituels ont assuré le suivi des cortèges et l’organisation de leurs parcours, notamment les voies d’accès et de sortie du sanctuaire. Elles ont également coordonné les horaires de passage afin de faciliter le déroulement des cérémonies commémoratives, tout en préservant la fluidité de la circulation et la liberté de déplacement des pèlerins.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du programme de commémoration des Nuits fatimides, qui connaît une large participation de cortèges et d’associations husseinites venus de différentes provinces pour rendre hommage à Dame Fatima Zahra (SA) à l’occasion de cette douloureuse commémoration.

Source: Al-Kafeel

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