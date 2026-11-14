Istanbul accueillera le Sommet mondial du halal et l’Exposition halal de l’OCI

SHAFAQNA- La ville d’Istanbul accueillera, du 25 au 28 novembre 2026, deux événements internationaux majeurs dédiés à l’économie halal, la 11ème Exposition halal de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et le 12ème Sommet mondial du halal.

D’après Islam Global News, ces deux manifestations réuniront des représentants gouvernementaux, des organisations internationales, des entreprises, des investisseurs ainsi que des professionnels spécialisés dans les produits et les services conformes aux normes halal. Ces rencontres offriront un cadre propice aux échanges et à la coopération économique, avec pour objectif de consolider les relations commerciales entre les pays participants et de soutenir l’expansion du secteur halal à l’échelle mondiale.

Les débats porteront principalement sur les perspectives du commerce international des produits halal, les opportunités d’investissement, les normes de certification et les stratégies de développement des différentes branches de cette économie. Parmi les secteurs concernés figurent notamment l’industrie alimentaire, le tourisme, la finance et les services.

De son côté, l’exposition constituera une occasion pour les entreprises et les producteurs de faire connaître leurs produits, de présenter leurs innovations et de mettre en avant leurs nouvelles solutions auprès des professionnels et du grand public. Elle favorisera également les rencontres d’affaires, le développement des partenariats et l’établissement de nouvelles relations commerciales entre les marchés nationaux et internationaux.

À travers l’organisation de ces deux événements, Istanbul entend renforcer son rôle de plateforme internationale de l’économie halal et promouvoir les échanges économiques entre les États membres de l’OCI et les autres marchés mondiaux.

Source: Iqna

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