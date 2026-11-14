Montée des attitudes antimusulmanes et des opinions d’extrême droite en Allemagne

SHAFAQNA- Une nouvelle étude met en évidence une progression des préjugés antimusulmans et des opinions d’extrême droite en Allemagne par rapport aux années précédentes. Les chercheurs alertent sur la banalisation croissante de ces attitudes au sein de la société allemande.

Selon une enquête menée sous la direction d’Oliver Decker et d’Aileen Heller, 34,1% des personnes interrogées adhèrent à des déclarations témoignant d’une hostilité envers les musulmans. Cette proportion s’élevait à 33,2% en 2024 et à 26,5% en 2022. Les personnes approuvant des affirmations discriminatoires et empreintes de préjugés, telles que l’immigration des musulmans en Allemagne devrait être interdite ou la présence d’un grand nombre de musulmans me donne parfois le sentiment d’être étranger dans mon propre pays, sont considérées comme exprimant des attitudes antimusulmanes.

Ces préjugés sont particulièrement répandus dans l’est de l’Allemagne, où 41,6% des répondants ont approuvé des déclarations hostiles aux musulmans, contre 38,2% en 2024. Dans l’ouest du pays, cette proportion atteint 32,2%. L’étude fait également état d’un retournement de tendance concernant l’extrémisme de droite, dont le recul était observé depuis le lancement de cette série d’enquêtes en 2002. La proportion des personnes adhérant à une vision du monde d’extrême droite est ainsi passée de 4,5% en 2024 à 6,9% cette année. Dans les Länder de l’est, ce chiffre atteint 8,5%.

Les chercheurs mettent en garde contre une normalisation progressive des idées d’extrême droite, qui tendent à être de plus en plus acceptées dans l’espace social. Ils rappellent qu’une évolution similaire avait été constatée au lendemain de la crise financière de 2008. Parmi les personnes partageant cette vision idéologique, 58,5% déclarent avoir voté pour le parti Alternative pour l’Allemagne (AFD), connu notamment pour ses positions restrictives à l’égard de l’immigration.

L’enquête révèle par ailleurs que 19,9% des personnes interrogées adhèrent à des propos xénophobes, notamment à l’idée que les étrangers viennent en Allemagne uniquement pour bénéficier du système de protection sociale ou qu’ils devraient retourner dans leur pays d’origine lorsque les emplois disponibles sont insuffisants. Cette proportion atteint 27,7% dans l’est du pays, contre 18% dans l’ouest. Parallèlement, le soutien de principe à la démocratie est passé pour la première fois sous le seuil des 90%, pour s’établir à 89,3 %. Dans les Länder de l’est, il a enregistré un recul particulièrement marqué, passant de 94,6% en 2024 à 85,7% cette année. Plus préoccupant encore, seuls 33,3% des participants se disent satisfaits du fonctionnement concret de la démocratie en Allemagne. Dans l’est du pays, ce taux chute à 22,8%, soit son niveau le plus bas depuis le début de l’étude.

Réalisée tous les deux ans depuis 2002, l’étude de Leipzig examine l’évolution des attitudes autoritaires et des opinions d’extrême droite au sein de la société allemande. Ses différentes éditions mettent régulièrement en évidence une prévalence plus importante de la xénophobie, de l’hostilité envers les musulmans et du nationalisme dans les Länder de l’est que dans ceux de l’ouest.

Source: Iqna

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