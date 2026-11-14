Commémoration de l’anniversaire de la réouverture de la première mosquée après la chute du régime communiste en Albanie

SHAFAQNA- La ville de Shkodër, dans le nord de l’Albanie, commémore l’anniversaire de la réouverture de la première mosquée du pays après plusieurs décennies de régime communiste et d’interdiction des pratiques religieuses.

D’après Muslimsaroundtheworld, cet événement historique symbolise le retour de la liberté de culte et la reprise de la pratique religieuse dans l’espace public, après des années de répression religieuse. La mosquée de Plomb (Xhamia e Plumbit), située à Shkodër, a rouvert ses portes le 16 novembre 1990, après 23 années de fermeture imposée aux activités religieuses. Sa réouverture a constitué un tournant majeur dans le processus de restauration de la liberté religieuse en Albanie.

En 1967, le régime communiste albanais avait interdit toute pratique religieuse, faisant de l’Albanie le premier État au monde à se proclamer officiellement athée. À cette époque, de nombreux lieux de culte avaient été fermés, détruits ou reconvertis à des usages non religieux. La réouverture de la mosquée de Plomb a été rendue possible grâce à la mobilisation de responsables religieux et de fidèles. Parmi les personnalités ayant contribué à cette renaissance figurait le cheikh Hafiz Sabri Koçi, dont le rôle a été déterminant dans le renouveau de la vie religieuse musulmane du pays.

Cet événement a ouvert la voie à un vaste processus de reconstruction de la vie religieuse en Albanie. Au cours des années suivantes, des centaines de mosquées ont progressivement repris leurs activités dans différentes villes et localités du pays. La commémoration de cet anniversaire constitue ainsi un rappel d’un moment décisif de l’histoire de la communauté musulmane albanaise et des efforts déployés par ses membres pour reconquérir leur droit à la liberté de culte.

Source: Iqna

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