La Grande Mosquée de Paris accueille les demi-finales de son premier concours international de mémorisation et de récitation du Coran

SHAFAQNA- La Grande Mosquée de Paris organise, ce jeudi 12 novembre 2026, les demi-finales de la première édition de son concours international de mémorisation et de récitation du Saint Coran.

À l’occasion des célébrations de son centenaire, la Grande Mosquée de Paris a lancé cette compétition internationale, dont les demi-finales se tiennent ce jeudi 12 novembre, selon une annonce publiée sur la page officielle de l’établissement. L’initiative a suscité un vif intérêt à l’échelle internationale, avec plus de 1200 candidatures enregistrées. À l’issue de plusieurs phases de sélection, 32 candidats, originaires de 22 pays, ont été qualifiés pour participer à cette étape de la compétition.

Les épreuves se déroulent tout au long de la journée. Certains participants concourent à distance, par visioconférence, ce qui permet à des candidats résidant dans différents pays de prendre part à l’événement sans avoir à se déplacer jusqu’à Paris. Les demi-finalistes sont évalués sur plusieurs critères, notamment leur capacité à mémoriser le Livre saint, la qualité de leur récitation ainsi que leur maîtrise des règles du tajwid, qui régissent la prononciation et la lecture du Coran.

À l’issue de ces épreuves, les candidats retenus accéderont à la phase finale, prévue les 14 et 15 novembre 2026. À travers cette première édition internationale, organisée dans le cadre des festivités de son centenaire, la Grande Mosquée de Paris entend valoriser la tradition coranique de mémorisation et de récitation du Saint Coran, tout en favorisant les échanges entre des participants issus de différentes communautés et traditions musulmanes.

Source: Iqna

www.shafaqna.com