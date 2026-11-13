Pourquoi la tombe de l’unique fille du noble Prophète de l’Islam (P) est-elle restée inconnue?

SHAFAQNA- Hazrat Fatima Zahra (SA) et son inhumation nocturne sont liés à des réalités historiques et politiques profondes, dont certains aspects demeurent encore méconnus.

Le martyr et professeur Morteza Motahhari a qualifié la demande de Hazrat Fatima Zahra (SA) d’être lavée, préparée pour l’inhumation et enterrée durant la nuit de la plus grande stratégie politique de Fatima Zahra (SA). Selon lui, cette décision visait à empêcher que la vérité historique ne soit occultée ou falsifiée. Hazrat Fatima al-Zahra avait ainsi recommandé:

« Ô Alî! C’est toi-même qui me laveras, qui procéderas à mes rites funéraires et qui m’inhumeras. Enterre-moi durant la nuit. Je ne veux pas que ceux qui m’ont fait du tort prennent part à mes funérailles »

L’histoire a toujours été exposée au risque de la falsification. Certains individus commettent des crimes, puis se présentent comme des personnes compatissantes et bienveillantes, dans le but de brouiller les faits et de dénaturer la mémoire historique. C’est précisément ce qu’a fait Mamûn. Après avoir fait martyriser l’Imam ar-Ridha (AS), il fut lui-même celui qui se frappait le plus violemment la tête, poussait des cris de douleur et récitait des élégies funèbres. Il a ainsi plongé l’histoire dans une telle ambiguïté que certains refusent encore de croire que Mamûn fut à l’origine du martyre de l’Imam ar-Ridha (AS).

C’est précisément pour empêcher une telle falsification que Hazrat Fatima Zahra (SA) demanda à être inhumée durant la nuit. Elle voulait, à tout le moins, laisser dans l’histoire une interrogation qui ne s’effacerait jamais, le noble Prophète de l’Islam (P) n’avait qu’une seule fille, pourquoi donc cette fille unique devait-elle être enterrée de nuit? Et pourquoi sa tombe devait-elle rester inconnue?

Telle fut la plus grande stratégie politique de la noble Fatima Zahra (SA), ouvrir une voie à l’interrogation historique, afin que, même mille ans plus tard, des hommes puissent encore venir poser cette question:

وَ لِأیِّ الامورِ تُدْفَنُ لَیْلاً بضْعَةُ الْمُصْطَفی‌ وَ یُعْفی‌ ثَراها

« Que l’histoire s’interroge et s’exclame: « Gloire à Dieu! Pourquoi donc la fille du Prophète a-t-elle été enterrée durant la nuit?! »

Les funérailles ne constituent-elles pas, en islam, un acte hautement recommandé, faisant même l’objet d’une insistance particulière? Qu’en est-il alors des funérailles de la fille du noble Prophète de l’Islam (P)?

Pourquoi seules quelques personnes ont-elles été autorisées à accomplir la prière funéraire sur elle? Et pourquoi, enfin, l’emplacement même de sa tombe est-il resté inconnu, au point que personne ne sache où Hazrat Fatima Zahra (SA) a été inhumée?

Source: Hawzah

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