Panorama des restrictions au port du hijab dans les établissements scolaires en Europe

SHAFAQNA- Le média Voxeurop a publié, le 10 novembre 2026, une analyse comparative des réglementations encadrant le port du voile islamique dans les établissements scolaires de plusieurs pays européens.

Cette étude met en évidence la diversité des législations nationales ainsi que l’absence de cadre réglementaire commun à l’échelle de l’Union Européenne. Parmi les mesures examinées figure notamment l’interdiction du port du hijab par les filles de moins de 14 ans dans les établissements scolaires autrichiens, entrée en vigueur en septembre 2026. Cette disposition constitue l’un des principaux exemples de restrictions abordés dans l’analyse.

Le panorama s’intéresse également aux situations en Italie et en Belgique, où les réglementations diffèrent selon les territoires, les établissements et les réseaux d’enseignement. Les règles applicables peuvent ainsi varier d’une école à l’autre, en fonction du cadre juridique national ou des dispositions locales. L’analyse souligne qu’il n’existe aucune politique européenne harmonisée concernant le port des signes religieux à l’école. Chaque pays définit ses propres dispositions, entraînant des situations différentes pour les élèves musulmanes selon leur lieu de scolarisation.

Le reportage de Voxeurop insiste par ailleurs sur la nécessité de distinguer les différentes formes de voile islamique. Le hijab couvre les cheveux et le cou tout en laissant le visage apparent, tandis que le niqab et la burqa couvrent également le visage. Ces vêtements correspondent donc à des pratiques vestimentaires distinctes, même s’ils sont parfois regroupés dans les débats publics relatifs au voile islamique.

À travers cette comparaison, Voxeurop met en lumière la pluralité des approches adoptées par les pays européens à l’égard du port du hijab en milieu scolaire, ainsi que les différences de réglementation auxquelles les élèves musulmanes peuvent être confrontées selon les pays.

Source: Iqna

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