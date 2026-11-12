La mosquée Imam Ahmed Al-Tayeb ouvre les inscriptions à la quatrième édition de son concours coranique

SHAFAQNA– La mosquée Imam Ahmed Al-Tayeb, située sur l’île de Saadiyat, à Abou Dhabi, a annoncé le lancement des inscriptions à la quatrième édition de son concours du Noble Coran. Les candidats peuvent déposer leur dossier du 9 novembre au 7 décembre 2026.

D’après GoDubai, cette compétition a pour objectif de promouvoir la mémorisation du Saint Coran et d’encourager son apprentissage auprès de différentes catégories de participants. Le concours comporte neuf catégories, portant notamment sur la mémorisation intégrale du Coran ou de différentes portions, correspondant à 20, 10 ou cinq Juz (sections), ainsi que du dernier Juz.

Une place particulière est réservée aux nouveaux musulmans. Trois catégories leur sont spécifiquement consacrées, avec des épreuves adaptées à leur niveau de mémorisation et à leur progression dans l’apprentissage du Coran. Une neuvième catégorie s’adresse aux nouveaux musulmans incarcérés dans les établissements pénitentiaires des Émirats arabes unis.

Organisé en partenariat avec l’Autorité générale des affaires islamiques, des fondations pieuses et de la Zakat, ce concours est ouvert aux citoyens et aux résidents des Émirats arabes unis, aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

À travers cette initiative, la mosquée souhaite permettre à un large public de renforcer ses liens avec le Noble Coran et de prendre part à une compétition qui met particulièrement l’accent sur l’accompagnement et l’encouragement des personnes récemment converties à l’Islam.

Source: Iqna

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