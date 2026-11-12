Une application pour faciliter l’identification des établissements certifiés halal

SHAFAQNA- Halaali est une application conçue pour aider les consommateurs à repérer plus facilement les établissements disposant d’une certification halal.

Oumma a consacré un article à cette application et à sa cofondatrice, Aisha Ismail, rencontrée lors de la cinquième Conférence mondiale du tourisme islamique, qui s’est tenue les 5 et 6 novembre à Kuantan, en Malaisie. Cette plateforme numérique ambitionne de simplifier la recherche de commerces et de services halal en s’appuyant sur les organismes de certification compétents.

Le projet Halaali est né d’une expérience personnelle vécue par sa fondatrice lors d’un séjour à l’île Maurice. Au cours de ce voyage, Aisha Ismail avait rencontré des difficultés pour trouver des restaurants proposant une alimentation halal. Certains établissements affirmaient respecter les prescriptions alimentaires islamiques, sans toutefois être en mesure de fournir un certificat officiel attestant de leur conformité. Cette expérience l’a amenée à concevoir un outil permettant aux consommateurs musulmans d’accéder à des informations plus fiables. Au lieu de se limiter aux déclarations des restaurateurs, Halaali entend établir des partenariats directs avec les organismes chargés de délivrer les certifications halal. La plateforme vise ainsi à faciliter la vérification des informations relatives aux établissements répertoriés.

L’application ne se limite pas au secteur de la restauration. Elle regroupe également différentes catégories de services destinés à répondre aux besoins quotidiens des musulmans et des voyageurs, notamment les épiceries, les boucheries et les mosquées. Elle propose par ailleurs plusieurs fonctionnalités pratiques, telles que la consultation des horaires de prière et la détermination de la direction de la qibla.

D’après les données communiquées par l’entreprise, Halaali recense actuellement plus de 4500 lieux proposant des services halal, 4400 restaurants et 19000 mosquées dans quatre pays. À travers cette initiative, les concepteurs de Halaali souhaitent apporter une réponse concrète aux difficultés rencontrées par les consommateurs musulmans dans la recherche d’établissements certifiés halal, tout en leur permettant d’accéder plus facilement aux services religieux et aux informations nécessaires lors de leurs déplacements.

Source: Iqna

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