Le Khums sur les aides financières

SHAFAQNA- Le Grand Ayatollah Sistani a apporté une réponse juridique à une question portant sur l’obligation de s’acquitter du khums sur les sommes d’argent reçues à titre d’aide financière.

Hawzah publie le texte de la question ainsi que la réponse du Grand Ayatollah Sistani, conformément à son avis juridique.

Question

Un étudiant qui reçoit une aide financière de son père ou de son université, une femme au foyer à qui son mari remet de l’argent et qui en met une partie de côté, ou encore une personne sans emploi qui perçoit des sommes d’argent, sont-ils tenus de payer le Khums, même s’ils n’exercent aucune activité professionnelle?

Réponse

Toute somme d’argent reçue qui n’a pas été dépensée pour couvrir les besoins de subsistance et dont la réception remonte à un an est soumise au Khums.

Source: Hawzah

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