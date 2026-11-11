Les familles musulmanes inquiètes pour la sécurité de leurs enfants au Royaume-Uni

SHAFAQNA- Une mosquée de Stockport, dans le Grand Manchester, a été la cible de six attaques islamophobes au cours des 18 derniers mois. Cette série d’incidents suscite une vive inquiétude parmi les familles musulmanes, notamment quant à la sécurité de leurs enfants.

D’après ITV News, les parents musulmans de Stockport s’inquiètent de plus en plus pour la sécurité de leurs enfants après six attaques visant la mosquée Elaf Masjid, située dans le quartier d’Edgeley, au cours des 18 derniers mois. Dans un reportage publié le 9 novembre 2026 par ITV News, plusieurs actes hostiles ont été recensés, notamment des bris de vitres, la dégradation d’exemplaires du Noble Coran et le dépôt de produits contenant du porc sur le toit de la mosquée.

Ces incidents ont profondément marqué les fidèles. Certains parents hésitent désormais à accompagner leurs enfants à la mosquée, par crainte pour leur sécurité. Ahmed Helal, responsable de l’établissement, a notamment révélé qu’un père avait cessé de fréquenter la mosquée, estimant que les lieux ne présentaient plus suffisamment de garanties de sécurité pour ses enfants.

De son côté,Jawad Amin, membre du Conseil des mosquées de Stockport, a indiqué que son arrondissement avait enregistré le plus grand nombre d’incidents visant des lieux de culte musulmans dans le Grand Manchester au cours des 18 derniers mois, la majorité de ces actes ayant ciblé la mosquée Elaf. Il a qualifié cette situation de particulièrement préoccupante et appelé à mieux comprendre les origines de l’hostilité envers la communauté musulmane.

Cette série d’attaques s’inscrit dans un contexte plus général de recrudescence des actes antimusulmans au Royaume-Uni. Selon les données rapportées par ITV News, 343 crimes de haine antimusulmans ont été recensés dans le Grand Manchester entre octobre 2025 et septembre 2026, soit le chiffre le plus élevé parmi les différentes catégories de crimes de haine à caractère religieux dans la région. À l’échelle de l’Angleterre et du pays de Galles, les statistiques du ministère britannique de l’Intérieur font également état d’une hausse de 15% des crimes de haine religieuse visant les musulmans au cours de l’année se terminant en mars 2026.

Face à ces préoccupations, la maire du Grand Manchester, Bev Craig, a annoncé plusieurs mesures à l’issue d’une rencontre avec des représentants des communautés musulmanes. Elle a notamment évoqué des démarches auprès du ministère de l’Intérieur pour obtenir des financements destinés à renforcer la sécurité de deux mosquées menacées, ainsi que la mise en place d’actions de sensibilisation dans les établissements scolaires.

Les autorités locales et les responsables communautaires entendent également intensifier leur coopération avec les habitants afin de lutter contre l’islamophobie et de garantir à chacun le droit de fréquenter les lieux de culte dans des conditions de sécurité.

Source: Iqna

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